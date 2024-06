Erfahre im kostenfreien Webinar von Yext in nur 60 Minuten, wie du deine Bewertungen effizient managen und den Überblick über deine Online-Reputation bewahren kannst. [Anzeige]

Am 20. Juni lädt Yext zum Live Webinar ein, das dir die Pflege von Kund:innenbewertungen erleichtern und zu mehr nützlichem Feedback führen soll. Ab 11 Uhr geht es in der kostenfreien Session um das Review Management. Dabei setzt das auf die Optimierung von Online-Auftritten spezialisierte Unternehmen Yext auf die eigene Expertise und liefert dir konkrete Insights, Best Practices und Antworten auf drängende Fragen vom SEO-Experten Dominik Bloß.

Direkt zum kostenfreien Webinar

Digitale Präsenz stärken, das Markenerlebnis optimieren und mehr Umsatz generieren – mit den Insights von Yext

Wie wichtig Bewertungen für eine zeitgemäße Online-Präsenz sind, zeigen nicht allein Googles Reviews Updates oder die Möglichkeit, im Product Review Snippet via Markup Pro- und Contra-Argumente anzeigen zu lassen, die auf Reviews basieren. Auch der zunehmende Wettbewerbsdruck führt dazu, dass Reviews zum Unterscheidungsmerkmal für potentielle Kund:innen avancieren können, da sie Bewertungssystem von vielen Plattformen kennen.

Im Webinar von Yext bekommst du in einer knappen Stunde vermittelt, wie du deine digitale Präsenz stärkst, um in einem ständigen Wettbewerb herauszustechen. Du erfährst, wie sich Bewertungen effizient verwalten lassen und wie man den Überblick über seine Online-Reputation bewahren kann. Du erhältst neben den SEO-Tipps von Dominik Bloß noch einen spannenden Use Case von SIXT präsentiert. Heiner Tappe vom Unternehmen spricht mit Mark Grieshaber von Yext über die Erfolgsgeschichte aus der Autovermietung und teilt dabei eine Reihe von Tipps.

Sei auch du dabei und verbessere dein Markenerlebnis!

Im kompakten Webinar erfährst du also:

Welche Komponenten entscheidend für die Verwaltung von Bewertungen sind.

Wie du bei deinem Publikum Vertrauen in deine Marke über verschiedene digitale Kanäle hinweg aufbauen kannst.

Mit welchen Strategien du dein Publikum effektiv erreichen und ansprechen kannst.

Wie es SIXT geschafft hat, die eigene Sichtbarkeit und Antwortraten zu erhöhen und Nutzer:innen zu mehr Feedback zu motivieren.

Marketing-Führungskräfte, Digital Marketer sowie Praktiker:innen, die sich täglich mit den Bewertungen und der Reputationsstrategie eines Unternehmens befassen sind bei diesem lehrreichen Online Event genau richtig aufgehoben. Melde dich daher jetzt direkt zum Webinar an und optimiere dein Review Management langfristig.

Jetzt kostenfrei zum Webinar anmelden!