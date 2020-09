Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. In einer dreiteiligen Webinar-Serie zeigen dir die Experten von Adobe, wie du deine Message mit Adobe Stock richtig in Szene setzt. Und das kompakt, prägnant und praxisnah. [Anzeige]

Perfekt abgestimmtes Bild- und Videomaterial gehören zu den wichtigsten Bausteinen einer erfolgreichen Marketingkampagne. In der aktuellen Situation ist es aber gar nicht so einfach, das benötigte Material selbst zu produzieren oder produzieren zu lassen. Die riesige Auswahl an erstklassigen Stockmedien aller Art bei Adobe Stock kann dir jetzt mehr denn je helfen, trotz allem die perfekten Assets für deine nächste Kampagne zu finden und deinen Arbeitsalltag maßgeblich erleichtern. In der Webinar-Serie von Adobe erfährst du wie.

Die Adobe Stock Bibliothek

Adobe Stock ist ein Dienst von Adobe, der eine große Auswahl an hochwertigen Stockmaterialien anbietet. Diese ziehen sich durch alle Bereiche von Videoclips und Fotografien, bis hin zu Vektorgrafiken, 3D-Stockmedien und Audiodateien. Die Bibliothek ist aus Adobe-Applikationen wie Photoshop, Premiere und Illustrator heraus direkt anwendbar und kann von Desktop- und Mobilgeräten eingesehen und genutzt werden.

Kompakt, prägnant, praxisnah – Lerne in 3 Webinaren alles was du wissen musst

Wie genau funktioniert Adobe Stock und welche Vorteile kann es meiner Kampagne bieten? Um diese Fragen zu beantworten, hat Adobe eine dreiteilige, interaktive Webinar-Serie ins Leben gerufen. Hierbei zeigen dir Experten, wie du Adobe Stock in deinem Arbeitsalltag zielsicher und auf jede Situation abgestimmt nutzen kannst, um deine Visuals, Videos und Co. auf das nächste kreative Level zu heben.

Die Adobe Stock Webinar-Serie – die drei Themen im Überblick

Sag es weihnachtlich mit Adobe Stock. So findest du die perfekten Stockmedien im Handumdrehen

Das erste Webinar startet am Mittwoch, 07.10.20, 10 bis 10.45 Uhr (MEZ). Was sind die aktuellen Visual-Trends und wie finde ich möglichst einfach die passenden Stockmedien für meine Kampagne? Das erklären dir die Adobe-Stock-Experten im ersten Webinar. Lass dich außerdem inspirieren von den Aussichten auf die Bildsprache der kommenden Winter- und Weihnachtsaison mit dem Adobe Winter Collection Guide und musst dazu nicht einmal das Haus verlassen.

Sag es bewegend mit Adobe Stock. So erstellst du schnell & einfach professionelle Videos

Mit Webinar Nummer zwei geht es weiter am Mittwoch, 28.10.2020, 10 bis 10.45 Uhr (MEZ). Einen guten Videoclip zu produzieren, muss kein Hexenwerk sein. In Teil zwei der Adobe-Stock-Webinar-Serie, zeigt Motion Designer Robert Hranitzky, wie man mit Videoclips aus der Adobe-Stock-Bibliothek, mit wenig Aufwand professionelle Videos produzieren kann. Ebenfalls klärt er über das neue Audio-Feature auf, mit dem du Audio-Material direkt aus Premiere Pro suchen und lizensieren kannst.

Sag es rechtssicher mit Adobe Stock. So bist du immer auf der sicheren Seite

Den Schluss bildet Webinar Nummer drei am Mittwoch, 18.11.2020, 10.00 bis 10.45 Uhr (MEZ). Rechtsexperte Arne Trautmann beantwortet die wichtigsten rechtlichen Fragen und liefert praxisbezogene Antworten zu Themen wie: Urheberrecht, dem Teilen mit Dritten, der Auswahl der passenden Lizenz, was es bei der Veröffentlichung zu beachten gilt und vieles mehr. Im Short-Video mit anschließender Live-Fragerunde wird er auch deine Fragen beantworten.

Jetzt teilnehmen!

Du bist überzeugt? Dann melde dich jetzt an und erleichtere jetzt deine tägliche Arbeit mithilfe von Adobe Stock.