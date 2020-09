In drei kompakten Webinaren erfährst du, wie Adobe Sign dein Unternehmen voranbringt – und das ganz flexibel on demand. [Sponsored]

Digitalisierte Arbeitsprozesse sparen Zeit, ermöglichen flexibles Arbeiten und sind zudem auch noch ökologischer. Alles, was dein Unternehmen dafür braucht, ist ein verlässliches Tool, das dich optimal in deinen täglichen Workflows unterstützt. Genau das bietet dir Adobe Sign. In drei spannenden Webinaren tauchst du gemeinsam mit Experten in die vielfältigen Funktionsweisen von Adobe Sign ein und erfährst, wie du deine Freigabe-, HR- und Sales-Prozesse ganz einfach effektiver gestalten kannst. Und das Ganze wann und wo du willst: Die 15 bis 30 Minuten langen Sessions sind on demand, kostenlos und können beliebig oft abgespielt werden.

Zeit sparen und Freigabeprozesse optimieren mit Adobe Sign

Unterschriften für Angebote, Vertragsänderungen oder Bestellungen einzuholen, kostet

wertvolle Zeit – und Nerven. Mit der elektronischen Unterschrift schließt du die letzte Lücke hin zu vollständig digitalisierten Workflows. In 30 Minuten zeigen dir die Experten von Adobe Schritt für Schritt, wie du deine Unterschriftenprozesse ganz einfach optimieren kannst. Dich erwartet:

Eine Live-Demo, wie du Unterschriften einholst und vergibst

Eine kurze Einführung in die Unterschiede zwischen einfacher, fortgeschrittener und qualifizierter elektronischer Signatur

Eine kompakte Übersicht, wie du Adobe Sign in eine von 55 Anwendungen oder über eine API integrieren kannst

Adobe Sign für HR: Bewerbungs- und On-Boarding-Prozesse optimieren

Das Adobe Sign Webinar on demand zum Thema HR bietet dir eine Viertelstunde spannender Insights, wie du deinen täglichen Workflow verbessern kannst. Schritt für Schritt zeigt dir das Webinar anschaulich:

Beispiele für Bewerbungs- und Onboarding Workflows mit Adobe Sign

Möglichkeiten, wie du HCM Tools in deinen Arbeitsalltag einbinden kannst

Informationen zur Transparenz und Compliance elektronischer Signaturen in Adobe Sign

Geschäftsprozesse schnell und sicher abwickeln mit Adobe Sign

Du möchtest Vertriebszyklen unkompliziert und digital abwickeln und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards gewährleisten? Dann ist Adobe Sign der richtige Partner an deiner Seite. Das Tool lässt sich unkompliziert in deine vorhandenen Cloud-Computing-Systeme einbinden und unterstützt dich darin, deine Arbeitsprozesse erfolgreich zu digitalisieren. In der 15-minütigen Session bekommst du:

Eine ausführliche Live Demo zur Integration von Adobe Sign in Salesforce und Microsoft Dynamics for Sales

Einen Einblick in die Nutzung von Adobe Sign zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Eine Vorstellung der Produktpalette von Adobe und den Einsatz in deinem Unternehmen

Sichere dir jetzt deinen Zugang zum Webinar und erfahre, wie du mit Adobe Sign

Personalprozesse digitalisieren und automatisieren kannst. Die Teilnahme ist kostenlos und du kannst dir das Webinar so häufig anschauen, wie du möchtest.