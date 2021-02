Am 18.02. präsentieren Salesurance und YEXT die Post Corona Search Trends und Ansätze für Marketing-Agenturen, um 2021 die Sichtbarkeit und den Umsatz im Online Business zu erhöhen. [Anzeige]

Das Digital Marketing verändert sich in rasantem Tempo und hat nicht zuletzt durch die Coronapandemie eine Reihe neuer relevanter Einflüsse und Entwicklungen erhalten. Wie verändert sich der Markt im Jahr 2021 und darüber hinaus, wie wirkt sich Covid-19 etwa auf die Local Search aus? Der Online-Umsatz gewinnt in dieser Zeit extrem an Gewicht und es gilt für Unternehmen, im Digitalraum Potentiale für die Umsatzsteigerung bei Bestandskund:innen und die Gewinnung von Neukund:innen auszuschöpfen. Wie das als online Marketer mithilfe von Salesurance mit YEXT gelingen kann und wie du zudem mehr Sichtbarkeit für deine Kund:innen generierst, erfährst du am Donnerstag, 18.02., ab 15 Uhr im Webinar. Sei live dabei und erhalte praktische Tipps, mit denen speziell Agenturen und Reseller ihr Business optimieren können, um Aufwände einzusparen und Neukund:innen mit monatlichen Umsätzen zu generieren.

Live aus New York für deinen Marketing Boost

Chad Arango

Das Webinar „Yext as a digital marketing foundation for agencies and resellers – post Corona Search trends“ wird live in New York gehostet – und du kannst es dir überall ansehen und dir jetzt schon deinen Platz sichern. Gut eine Stunde lang werden dir drei Experten von YEXT und Salesurance praxisnahe Tipps rund um eine optimierte Local Search, Conversion-Optimierungspotentiale und eine verbesserte Sichtbarkeit für Unternehmen und Content präsentierten.

Marian Wiele

Während Chad Arango, Senior Director für Global Partner Growth bei YEXT, in seiner englischen Keynote sein Know-how mit dir teilt und ganz konkrete Möglichkeiten darstellt, die YEXT für Agenturen, Reseller und andere Unternehmen bietet, werden zwei Experten von Salesurance auf Deutsch noch tiefer in die Materie eintauchen.

Jürgen Fink

CEO Jürgen Fink und Head of Partner Management Marian Wiele erklären dir unter anderem, wie du als Dienstleistungsunternehmen deine Prozesse einfach automatisieren kannst, um Sichtbarkeit und Sales zu erhöhen. Außerdem liefern sie Hands-on-Tipps für den Einstieg ins YEXT-Ökosystem. Und als Zusatz gibt es Insider-Hinweise der Branche, die du nicht verpassen solltest. Melde dich also direkt kostenlos an und sichere dir deinen Platz für das besondere Online Event, live aus New York und mit mit geballter Expertise.

