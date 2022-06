Im Webinar von TERRITORY bekommst du am 30. Juni ein Rundumpaket mit Tipps für deine Markenpräsenz und dein Marketing auf TikTok – inklusive Interesseneindrücke von Konsument:innen und Insights von Creatorn. Du kannst kostenfrei dabei sein. [Anzeige]

Weit über eine Milliarde aktive User verzeichet TikTok, dazu inwzischen über 3,6 Milliarden Downloads. Die Entertainment App von ByteDance ist in Sachen Video momentan das Maß aller Dinge und selbst Instagram und Facebook sowie YouTube orientieren sich zusehends an der Erfolgsplattform. Das Riesenpotential, das TikTok auch Marken bietet, ist allerdings noch längst nicht ausgeschöpft – nicht annähernd. Damit du die Chancen, die sich Brands und Unternehmen – aber auch Marketern – bei TikTok bieten, zielgerichtet wahrnehmen kannst, bekommst du im Webinar von TERRITORY am 30.6. einen umfangreichen Crash-Kurs. Darin erhältst du ab 16 Uhr Insights aus Umfragen, konkrete Angaben zu Einkaufspräferenzen der User und datenbasierte Informationen zur Beziehung zwischen Nutzer:innen und Influencern sowie Marken. Melde dich direkt kostenfrei an und starte oder stärke umgehend dein TikTok Marketing!

TikTok Marketing: Tipps von Expertinnen und einem Creator – so kannst du von der Reichweite auf der App profitieren

Viele Unternehmen und Werbetreibende sind sich darüber im Klaren, dass sie auf TikTok als Kanal setzen sollten. Sie wissen jedoch nicht, wie. Denn Creatives und Strategien müssen auf die Entertainment App – die so oft als schnelllebiger Trendsetter fungiert – eingestellt werden. Für Hands-on-Tipps in diesem Kontext sorgt TERRITORY mit einem hilfreichen Webinar zur Optimierung des TikTok Marketing. Am 30. Juni zeigen Sabrina Prumbs, Director Creative Solutions bei TERRITORY, und Pascale Vigener, Marketings & Sales Expert bei TERRITORY, von 16 bis etwa 16:45 Uhr, wie eine gute TikTok-Markenpräsenz aussieht.

Dabei greifen sie auf eigene Umfragen der Agentur zu Nutzungsgewohnheiten auf der Plattform zurück und leiten nicht nur Präferenzen von Creatorn, Marken und Advertisern ab, sondern liefern auch praxisnahe Tipps, mit welchen Inhalten und Ansätzen du Reichweite und Umsatz generieren kannst.

Unterstützt werden sie dabei von einem Special Guest, einem TikTok Creator, der das Business aus eigener Erfahrung kennt – und aus einer relevanten Perspektive sprechen kann. Im Detail bekommst du Insights aus Umfrageergebnissen aus Deutschland, dem UK, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und Ungarn sowie Marketing Learnings aus Case Studies der unterschiedlichsten Branchen. Zusätzlich zum Input der Vortragenden mit ihrem spezifischen Know-how im Bereich Social Media und TikTok Marketing kannst du deine Fragen detailliert stellen und direkt Feedback erhalten.

Wenn du dein TikTok Marketing oder schlichtweg deine Markenpräsenz auf der Plattform auf das nächste Level heben möchtest, bietet dieses Webinar eine fundierte Grundlage. Und die Tipps kannst du direkt im Anschluss bereits umsetzen.

