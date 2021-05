Du willst ins Influencer Marketing einsteigen oder bist schon ein echter Profi und möchtest deinen Workflow optimieren? Egal, ob Anfänger:in oder Expert:in – am 02. Juni bekommst du im Webinar von IROIN® alle wichtigen Insights dazu, wie du deine Kooperationen mit Creatorn und Co. verbessern kannst. Jetzt kostenlos anmelden. [Anzeige]

Die Zusammenarbeit mit Influencern ist vielfältig, effektiv, kreativ – und für viele Marketer immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Eine Vielzahl an Unternehmen fragt sich, wie nachhaltige Influencer Relations aufgebaut werden und so Kampagnen mit Creatorn optimiert werden können. Dir geht es genauso? Dann haben wir gute Nachrichten: Im Webinar von IROIN® bekommst du alle Antworten auf deine Fragen und gleichzeitig noch praktische Tools vorgestellt, mit denen du deine Prozesse verbessern kannst. Melde ich jetzt kostenlos an.

Clevere Tools: Damit die Kooperationspartner:innen im Vordergrund stehen

Der Leitspruch der Veranstaltung: „Influencer Marketing ist ein People Business“ wird am 02. Juni ab 15 Uhr im Webinar „Software Suites im Influencer Marketing“ großgeschrieben. Genau deswegen zeigt dir Moritz Wasserek, CEO und Gründer der IROIN® Influencer Marketing Suite, in einer knackigen Stunde gespickt mit spannenden Insights, wie du deine Arbeit als Kampagnen-Manager mit cleveren Tools um ein Vielfaches verkürzen und effizienter gestalten kannst. Damit umständliche Prozesse in den Hintergrund treten und du dich auf das wirklich Wichtige konzentrieren kannst: Die Beziehung zu deinen Kooperationspartner:innen. Während des Webinars wird Moritz von Björn Wenzel, Gründer und Geschäftsführer der Influencer Marketing-Agentur Lucky Shareman, unterstützt. Gemeinsam präsentieren die Experten dir die Best Practices durch Software-Einsatz im Influencer Marketing.

Moritz Wasserek und Björn Wenzel helfen dir deine Influencer Relations auf das nächste Level zu heben, © IROIN®

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob in der Badewanne, an deinem Schreibtisch oder vom Sofa aus. Mit deinem Laptop, Tablet oder Smartphone kannst du dich bequem überall einloggen und den Ausführungen der Marketing-Profis folgen. Du hast Lust, deine Influencer Relations auf das nächste Level zu heben? Dann melde dich jetzt kostenlos an.

