Wenn du deinen Arbeitstag im E-Commerce Business erleichtern möchtest, bist du beim Webinar von ChannelAdvisor am 20. April genau richtig. Darin lernst du, Prozesse wie Angebotsmanagement, Bestellweiterleitung und Co. einfach und intelligent zu automatisieren. [Anzeige]

Mit jedem Tag prasseln Veränderungen im E-Commerce-Ökosystem auf die Branchenteilnehmer:innen ein. Shops und ihre Teams, aber auch Marketer müssen sich darauf einstellen. Es gilt, aus Usern und Interessierten Kund:innen zu machen, indem die bestmöglichen Inhalte und Angebote erstellt werden. Doch dafür bedarf es eines großen Arbeitsaufwands, sei es bei der Keyword-Recherche, beim Einpflegen von Marktplatzdaten oder beim Check-up von Lagerbeständen und Liefervorgängen.

Damit für dich mehr Zeit für wichtige Neuentwicklungen, kreative Optimierungen und das Erschließen neuer Marktsegmente bleibt, kannst du derlei Arbeitsschritte allerdings auch automatisieren – und zwar auf smarte Art und Weise. Wie das funktioniert, erklärt dir ChannelAdvisor am 20. April ab 14 Uhr im Webinar „Smarte Automatisierung Ihrer E-Commerce-Prozesse – so machen Sie mehr aus Ihrem Tag“. Melde dich direkt kostenlos an und optimiere langfristig deinen Arbeitsalltag und den deiner Teams. #MachMehrAusDeinemTag

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

Smarte Automatisierung mit der Expertise von ChannelAdvisor: Das kannst du mitnehmen

Um deine Arbeitsabläufe im hektischen E-Commerce-Alltag möglichst reibungslos zu gestalten, kannst du die Tipps und konkreten Praxisanweisungen von ChannelAdvisor für dich nutzen. Im praxisnahen Webinar erklären die Sales Engineers Katharina Pantschenko und Michal Sykora, wie Verkauf, Vermarktung, Kund:innen-Support, aber auch Software- und Fulfillment-Herausforderungen Tag für Tag gemeistert werden können, wenn es Unterstützung durch Automatisierung gibt.

Wenn du bereit bist, deinen Arbeitstag produktiver zu nutzen, kannst du dich direkt zum Webinar anmelden und nicht nur erfahren, wie Automatisierung in den Workflow integriert wird, sondern auch, wie dies intelligent gelingt – sodass die Automation der Gesamtstrategie deines Unternehmens zugutekommt. Die Expert:innen zeigen dir Hinweise und Beispiele zur Automatisierung von Bereichen wie:

Angebotsmanagement

Bestellweiterleitung

Preisstrategie

Marketingstrategie

… und mehr!

Jetzt kostenfrei downloaden!