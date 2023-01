Damit du beim nächsten SEO Audit ganz entspannt bleiben kannst, liefert Bazaarvoice im Webinar am 11. Januar praxisnahe Tipps zur Optimierung der suchmaschinenrelevanten UGC-Inhalte. Verbessere beispielsweise dein Instagram Ranking und deine Bewertungen. [Anzeige]

Die Suchmaschinenoptimierung unterliegt einem ständigen Wandel. Bleibe bei deinem nächsten SEO Audit mit Signalen aus nutzer:innengenerierten Inhalten (UGC) der Zeit voraus. Nutze die Kraft deiner Fans und deren hochwertigen User-Generated Content, um deine Rankings langfristig zu verbessern. Im Webinar von Bazaarvoice kannst du am 11. Januar ab 14 Uhr Tipps und Best Practices sammeln, um dich für die Suchmaschinenoptimierung 2023 fit zu machen und Wettbewerbsvorteile mitzunehmen. Sei kostenlos dabei, sichere dir Insights rund um die Instagram SEO, Suchentwicklungen im Bereich Retail und Co. und stelle deine Fragen.

Direkt zum kostenfreien Webinar

Organische Suche und Bewertungen: So wichtig für den E-Commerce-Verkehr

Die organische Suche ist nach wie vor die Hauptquelle für E-Commerce-Verkehr weltweit. Wenn du vom Traffic in den Suchmaschinen profitieren möchtest, solltest du deine SEO-Strategien kontinuierlich verbessern und ausbauen. Ein relevanter Faktor, den du dabei beachten kannst, ist die Wirkmacht von User-Generated Content.

UGC ist für viele Suchende besonders vertrauenswürdig – das zeigt unter anderem die Relevanz von Bewertungen für Googles Systeme. Zudem werden derlei Inhalte häufig geteilt und führen nicht selten zu mehr Engagement als Content von Brands. Selbst der Website Traffic lässt sich mithilfe von nutzer:innengenerierten Inhalten steigern.

Im neuesten Webinar von Bazaarvoice erfährst du, auf welche zehn Arten UGC deine SEO-Strategie positiv beeinflussen und den Traffic auf deinen Produktseiten erhöhen kann. Dabei erwarten dich unter anderem diese Inhalte:

Diese UGC-Kriterien solltest du in dein SEO Audit 2023 aufnehmen

So kannst du dein Instagram Ranking verbessern

Diese Faktoren solltest du bei der Suche nach Einzelhandelskategorien berücksichtigen

Als Speaker tritt im Webinar Friedrich C. H. Homburger, seines Zeichens Senior Client Success Manager Strategic Retail bei Bazaarvoice, auf. Nach einem Deutsch-Französischen Doppelmaster in Intercultural and Business Studies konnte er in den Bereichen B2B-Außenvertrieb, E-Commerce Business Development sowie E-Commerce-Projekt- und Customer Service Management eine breitgefächerte Erfahrungen sammeln. Diese wendet er inzwischen im Bereich User-Generated Content Client Success an, um den Erfolg der Kund:innen mit der Nutzung der umfassenden Bazaarvoice-Lösung bestmöglich zu fördern.

Melde dich jetzt an, sei live dabei und nutze die Chance, deine Fragen zu stellen!

Jetzt kostenfrei zum Webinar anmelden!