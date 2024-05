Webinar zur Quality Assurance: Wie optimiert KI den Kund:innenservice?

Am 11. Juni erfährst du im kostenlosen interaktiven Webinar in einer Live-Diskussion, an der du teilnehmen kannst, wie KI deinen Service verbessern kann. Dazu liefert Zendesk Best Cases und praxisnahe Tipps. [Anzeige]

Wir sind mitten im KI-Zeitalter und die Gen AI hat das Potential, beinahe sämtliche Prozesse zu optimieren. Doch wie gelingt das im Arbeitsalltag? Im kostenfreien Webinar von Zendesk kannst du am 11. Juni ab 12 Uhr erfahren, wie generative KI auch deinen Kund:innenservice langfristig auf das nächste Level hebt – und dir erlaubt, Zeit und Geld zu sparen. Sei bei der interaktiven Debatte dabei, die sich der drängenden Frage widmet: Wie kann Künstliche Intelligenz den Kund:innenservice verbessern? Direkt zum kostenfreien Webinar Was dich in der digitalen Debatte live erwartet: Tipps, Austausch und Ansätze für mehr Business-Erfolge Im Webinar von Zendesk, das einer dynamischen Debatte gleichkommen soll, kannst du dich auf verschiedene Faktoren freuen: Direkter Austausch: Debattiere mit und engagiere dich in dieser Live-Diskussion mit Expert:innen und Branchenkolleg:innen.

Wertvolle Einblicke: Erfahre, wie Qualität im Kund:innenservice neu definiert wird und welchen Beitrag KI hier leisten kann.

Praxisnahe Tipps: Sammle praktische Ratschläge, die du direkt in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Die Experten Matthias Göhler, Mathias Rackow und Björn Bauer von Zendesk werden ihre Insights und Best Practices teilen und durch die Diskussion führen, mit hilfreichen Tipps rechts und links. Wenn du noch einen Vorgeschmack auf das Event haben möchtest, höre dir die Einladung von Björn Bauer an. Melde dich jetzt direkt an, um mitzudiskutieren und deinen Kund:innenservice am Puls der Zeit zu verbessern. Deine Kund:innen werden es dir danken.

