Die Sichtbarkeit erhöhen und zum Jahresabschluss nochmal Vollgas geben? Salesurance und Yext laden zum Partner-Event mit exklusiven Einblicken in die Plattform. [Anzeige]

Salesurance und Yext laden zum partner.digital Event am 08. Oktober um 17 Uhr ein. Pünktlich zum Feierabend startet das digitale Event via Zoom. Wer noch dabei sein möchte, kann sich jetzt direkt anmelden.

Direkt zum Download

So erhöhst du mit Salesurance und Yext deine Sichtbarkeit

Customer Journeys beginnen meist mit einer Frage und auch in dem Event sollen Antworten auf einige Fragen gegeben werden. Zum Beispiel: Wie kann ich als Online Marketer die Sichtbarkeit meiner Kunden erhöhen und mit automatisierten Prozessen interne Ressourcen einsparen? Oder: Wie kann ich die bestmöglichen Antworten für die User auf den verschiedenen Plattformen bereitstellen?

In eineinhalb knackigen Stunden können Teilnehmende bei 15-minütigen Partner Spotlights und zwei Breakout Sessions einiges an Wissen mitnehmen. Es wird geklärt, wie Salesurance die Trends im regionalen digitalen Marketing sieht. Außerdem erklären die Partner, wie sie ihr Geschäft in den vergangenen Monaten aufgebaut haben und mit dem Partner-Programm wiederkehrende Umsätze generieren. In den Breakout Sessions wird ein exklusiver Blick auf die Plattformen geworfen, um ein Look and Feel des Backends mitzugeben. Alle Teilnehmenden des Webinars erhalten praktische Tipps, um das Geschäft mit Salesurance und Yext zu optimieren und zum Jahresabschluss noch einmal ordentlich anzutreiben. Zusätzlich bleibt Zeit, die Fragen der Teilnehmenden zu beantworten.

Agenda

17:00 -17:15 Begrüßung & Trends regionales Standortmarketing,

Jürgen Fink, CEO, salesurance GmbH 17:15 – 17:30 Partner Spotlight Case 1 BBMedia,

Levent Emektar, CEO, BBMedia 17:30 – 17:45 Partner Spotlight Case 2 Perfomedia,

Yaşar Okur, CEO, Perfomedia Digital Marketing GmbH 17:45 – 18:15 Breakout Sessions Vortrag 1 – Bestandskunden: Vertriebstrainings und Schulungen für unsere Partner – Mehr verkaufen mit YEXT,

Hannah Fidora, Strategic Partnerships Manager, YEXT Vortrag 2 – Neukunden: Go-To-Market Strategie für unsere Neukunden, Marian Wiele,

Head of Partnermanagement, salesurance GmbH 18:15 – 18:30 Abschluss

Du möchtest die Insider-Tipps der Partner Spotlights und Breakout Sessions nicht verpassen? Dann melde dich jetzt kostenlos an und sichere dir einem Platz für das Event.

Melde dich jetzt zum partner.digital Event an!