Webinar: Lohnabrechnung in Echtzeit als HR Boost

Du möchtest in Echtzeit Lohnabrechnungen umsetzen und eine All-in-One-Lösung für für sämtliche HR-Kontexte nutzen? Say no more, das Personio-Webinar am 24. Mai bietet dir Insights zu diversen HR-Tools, die Zeit und Geld sparen. [Anzeige]

Der HR-Alltag hält viele Herausforderungen bereit, von der Digitalisierung diverser Prozesse über den anhaltenden War for Talents bis hin zum unternehmensspezifischen Personal-Management. Insbesondere die Lohnabrechnungen kommen als oft ressourcen- und nervenraubende Aufgabe noch hinzu. Deshalb bietet dir Personio am 24. Mai ab 10 Uhr im kostenlosen Webinar diverse Insights zur ersten Lohn- und Gehaltsabrechnung in Echtzeit, mehr Kontext zur Payroll und der All-in-One HR Software, die verschiedene Touchpoints deines HR-Alltags einfach an einem Ort vereint. Direkt zum kostenfreien Webinar Beruhigtes Personal und mehr Zeit für Strategie: Lohnabrechnung in Minuten In Unternehmen avancieren Recruiter immer mehr zu Führungsfiguren, die verschiedene Business-Bereiche verknüpfen – und werden so zu einem echten Unternehmenskompass. Daher benötigen die HR Teams auch möglichst viel Spielraum, um ihren facettenreichen Aufgaben erfolgreich nachgehen zu können. Dafür stellt Personio eine Erleichterung beim Lohnabrechnungsprozess bereit und bietet die erste Lohnabrechnung in Echtzeit. Durch eingebaute Compliance und eine automatische Datenvalidierung stellst du dabei sicher, dass alle Daten auf Anhieb korrekt sind. Das beruhigt auch deine Mitarbeitenden. Befreie Dich von einem hochkomplexen, manuellen Lohnabrechnungsprozess unter Zeitdruck. Erledige deine Lohnabrechnung stattdessen in Minuten statt Tagen. Im Webinar erfährst du mehr darüber, wie dieses Abrechnungsmodell funktioniert, wie du deine Personalabteilung durch gezielte Digitalisierung noch effizienter gestaltest und wie andere HR Teams agieren. Denn mit diesen kannst du dich im Live Webinar auch austauschen. Sei dabei und sichere dir die Insights der Expert:innen. Jetzt kostenfrei zum Webinar anmelden! Vorname* Nachname* E-Mail* Firma* Telefon* Position* Ich habe die Einverständnis-Erklärung gelesen und bin einverstanden.*

