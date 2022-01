Am 27.1. kannst du im Webinar von morefire live und kostenfrei deine Website in der Site Clinic des Unternehmens prüfen lassen. Außerdem gibt es Website-Designtipps und Checklisten für Teilnehmende. [Anzeige]

Du möchtest das Beste aus deiner Seite herausholen, um besser zu ranken, mehr Klicks, Conversions und damit mehr Erfolg im Digitalraum zu erreichen? Damit bist du nicht allein; doch mit dem Webinar von morefire hast du eine einmalige Gelegenheit, um das ganze noch ungenutzte Potential deiner Seite abzurufen. Und das unmittelbar. Im Webinar, das am 27. Januar stattfindet, liefern die Expert:innen von morefire eine Live-Analyse in der unternehmenseigenen Site Clinic. Dabei werden praxisorientierte Hinweise für deine SEO geboten.

Designtipps, SEO-Hinweise und Zeit für Fragen

Das Webinar rund um die Website-Optimierung startet am Donnerstag, 27. Januar, um 11 Uhr. Dabei stehen verschiedene Themen im Fokus. Zum einen werden Schritt-für-Schritt-Tipps für ein starkes und suchmaschinengeeignetes Website-Design vermittelt. Zum anderen führen die Expert:innen Praxisbeispiele verschiedener Websites an, die Inspiration für deine SEO und die Website-Gestaltung liefern können. Darüber hinaus wird dann der kostenfreie Live Check deiner Website möglich gemacht.

Als Referent:innen treten drei Teammitglieder von morefire auf:

Hellen Pitikaris ist Head of UX bei morefire

ist Head of UX bei morefire Robin Heintze ist Geschäftsführer & Co-Founder von morefire

ist Geschäftsführer & Co-Founder von morefire Nick Zwar ist Head of Training & Development bei morefire

Diese stehen im Webinar für deine individuelle Fragen zur Verfügung und können ausführliche Erklärungen abgeben. Doch damit nicht genug: Am Ende des Webinars kannst du noch die von morefire erprobten, hilfreichen Vorlagen für die praktische Umsetzung in Form von Checklisten erhalten. Nutze also diese breit gefächerten Optimierungspotentiale und melde dich direkt kostenlos zum Webinar an.

