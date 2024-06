Am 20. Juni erfährst du vom Conductor Team Lead für EU-Lösungen im SEO-Bereich im kostenfreien Webinar, wie du erfolgreich eine globale SEO-Strategie aufsetzt, Kannibalisierung vermeidest und hilfreiche Elemente nutzt. [Anzeige]

Du möchtest international erfolgreich sein und deinen Website(s) in verschiedenen Ländern zu mehr Sichtbarkeit und Relevanz verhelfen? Dann solltest du auf Hürden achten und Best Practices befolgen. Das kannst du am besten, indem du dir vorab die umfassenden Insights des search-zentrierten Unternehmens Conductor sicherst. Am 20. Juni hast du ab 11 Uhr die Chance, kostenfrei beim Webinar dabei zu sein und von einem ausgewiesenen Experten zu erfahren, wie du bei internationaler SEO Kannibalisierung vermeidest.

SEO über Grenzen hinweg: Das liefert dir das Conductor Webinar im Detail

Markus Klöschen ist Team Lead Solutions bei Conductor und leitet das Webinar. Seine eigene erste Website erblickte bereits 1998 das Licht des Internets. Danach war er sowohl als Berater in Agenturen als auch inhouse als SEO angestellt und nutzte sein Wissen im E-Commerce-, Reise- und Kommunikationsbereich. Sein SEO-Fokus liegt im technischen Bereich, wenngleich er auch mehrjährige Erfahrung in einer Content-Agentur gesammelt hat. Er zeigt dir in diesem Webinar, wie du bei einem internationalen Web-Auftritt erkennen kannst, ob es zu Kannibalisierung kommt.

Im Detail erfährst du:

Was Kannibalisierung im Kontext von internationalem SEO eigentlich ist und welche negativen Auswirkungen sie hat

Wie du, je nach Struktur deiner Website, Kannibalisierung auf deiner Website identifizierst

Wie dir HREFLANG Tags helfen

Für SEOs und Seitenbetreiber:innen ist dieses Wissen essentiell. Denn eine effektive internationale SEO-Strategie erhöht letztlich nicht nur die Sichtbarkeit in verschiedenen Märkten, sondern stellt auch sicher, dass jede Seitenversion für die richtigen Zielgruppen optimiert ist. Die Fähigkeit, Kannibalisierung zu erkennen und zu beheben, kann also den Unterschied zwischen einer erfolgreichen internationalen Präsenz und einer ineffizienten Online-Strategie ausmachen.

