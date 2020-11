Dabei geht es nicht mehr nur ausschließlich darum, monetäre Anreize zu bieten. Stattdessen solltest du eine Influencer Community aufbauen. Dabei unterstützen dich die Inhalte des Webinars von InfluencerDB. Du lernst unter anderem:

Was ist überhaupt eine Influencer Community und was macht sie so wertvoll? Was unterscheidet sie von Influencer Marketing und Influencer Relations?

Welche Voraussetzungen braucht es, damit dein Influencer Community Management funktioniert? Wie sollte dein Setup aussehen?

Fünf einfache Schritte, wie du deine Influencer Community jetzt aufbaust und managst (skalierbar und messbar!)

Bau dir eine eigene Influencer Community – mit Tipps von den Experten

Ab 10 Uhr am 03. Dezember erklären dir die Experten von InfluencerDB alle Einzelheiten zum Aufbau einer Influencer Community. In einer knappen Stunde bringen sie dich so auf den neuesten Stand und ermöglichen dir einen guten Start in das neue Jahr.

Robert Levenhagen ist CEO und Mitgründer von InfluencerDB. Roberts Fokus liegt auf der Kombination aus Daten, Prozessen und Wissen für die Entwicklung erfolgreicher Strategien für die Zusammenarbeit mit Meinungsführern.

Mona Hellenkemper ist VP of Marketing bei InfluencerDB. Seit 2016 ist sie für die Konzeption, Steuerung und Umsetzung der globalen Marketing- und Kommunikationsstrategie von InfluencerDB zuständig.