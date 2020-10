Du möchtest Influencer Marketing für dich nutzen, aber weißt nicht, wie du dich der Herausforderung stellen sollst? Im Webinar erklären dir die Influencer-Experten von IROIN und Lucky Shareman, wie dir das gelingt. [Anzeige]

Influencer Marketing ist aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Viele auch kleinere Unternehmen möchten diesen zusätzlichen Kanal in ihren Marketingmix aufnehmen. Doch Influencer auszuwählen, Verträge zu vereinbaren und Kampagnen auszuwerten sind nur einige der Zeitfresser im Influencer Marketing. Am 11. November veranstaltet IROIN® in Kooperation mit OnlineMarketing.de ein einstündiges Webinar, um exklusive Insights zum Einsatz der IROIN® Influencer Marketing Suite mit dir zu teilen. Diese hilft dir dabei, alle Herausforderungen in der Arbeit mit Influencern zu meistern.

Die größten Herausforderungen im Influencer Marketing:

Influencer-Auswahl Aktualisierung von Influencer-Daten Verwaltung von Verträgen und Kontakten Kampagnenmanagement Auswertung

Moritz Wasserek, CEO von IROIN®, und sein Gast Björn Wenzel, Geschäftsführer von Lucky Shareman, wissen, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können. Zusammen verfügen sie über mehr als 20 Jahre Erfahrung, die sie in einer Stunde an dich weitergeben. Sie bieten in dem Webinar „Software Suites im Influencer Marketing: Bessere Workflows, mehr Effizienz, Best Practices“ einen exklusiven Einblick in die Features der IROIN® Influencer Marketing Suite.