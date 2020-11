Schaffe faszinierende Kundenerlebnisse und sei deinen Konkurrenten einen Schritt voraus

Die Digitalisierung des eigenen Geschäfts bleibt auf absehbare Zeit die einzige Option, um im Zusammenspiel mit den herkömmlichen Vertriebskanälen weiterhin umsatzorientiert zu Handeln und am Markt zu bestehen. Ein ausschließlicher Fokus auf den Verkauf über digitale Plattformen deckt dabei allerdings nur einen Bruchteil ab. Traditionell wurden E-Commerce-Technologien entwickelt, damit Kunden online einkaufen und Verkäufer online verkaufen können – nicht mehr und nicht weniger. Die CX bleibt da oft auf der Strecke. Dabei wollen potentielle Kunden an jedem Touchpoint angesprochen werden. Marken tun gut daran, ihre Costumer an jedem dieser Berührungspunkte zu faszinieren, um so ein unvergessliches digitales Kundenerlebnis zu schaffen.

In dem Webinar von Ibexa erfährst du, wie diese Kundenerlebnisse mit einer Digital Experience Platform geschaffen werden können, die spezifische E-Commerce-Funktionen umfasst und dir die vollständige Digitalisierung deiner Verkaufsstrategie ermöglicht – und alle Phasen des Kundenlebenszyklus adressiert.