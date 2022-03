Du kannst neue Wachstums- und Umsatzströme identifizieren, indem du Verhaltensdaten, digitale Berührungspunkte und die vollständige Sicht auf die Customer Journey als Grundlage zur effektiven Digitalisierung nutzt. Das Webinar von Amplitude gibt dir Best Practices dazu an die Hand. [Anzeige]

Digitalisierung wirkt beinah wie ein Zauberwort für diverse Marketing-, Vertriebs- und Business-Prozesse insgesamt. Doch dahinter verbirgt sich eine ganze Reihe relevanter Arbeitsschritte und Entwicklungsmodelle, denen zielgerichtete Strategien zugrunde gelegt werden sollten. Ist erstmal ein ganzheitlicher Digitalisierungsansatz vorhanden, der auf die Ziele des Unternehmens und der Brand einzahlt, können neue Optimierungspotentiale freigesetzt und langfristig ausgeschöpft werden. Damit das gelingt, liefert Amplitude im Webinar am 23. März ab 14 Uhr Best Practices und praxisnahe Insights, um die Customer Journey proaktiv als Experience zu gestalten. So wirst du den Ansprüche der Kund:innen gerecht und kannst dein Produkt schneller erfolgreich machen.

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

Dein Produkt ist der Schlüssel zum Wachstum

Neben den Interessen und Bedürfnissen potentieller Kund:innen sollte vor allem eines im Zentrum deiner Customer Journey stehen: dein Produkt – beziehungsweise dein Service. Das native Hervorheben deines USP nährt überhaupt erst das Interesse von Usern und kann dann zur Kaufabsicht führen. Dazu muss jedoch kanalübergreifend und aktiv mit den Usern interagiert und kommuniziert werden. Das wiederum gelingt insbesondere dank modernen und strategisch angelegten digitalen Strukturen. Sei es auf Google Properties, in den sozialen Medien oder über auf den eigenen Kanälen (wie E-Mail, Website etc.).

Setze dich von deiner Konkurrenz ab, steigere den Nutzen für deine Kund:innen und baue auf Verhaltensdaten, digitale Touchpoints und eine holistische Customer-Journey-Perspektive, um nachhaltig mehr Conversions – und damit mehr Umsatz zu generieren. Verschaffe dir die wichtigsten Insights zum Thema und nimm Ansätze zur direkten Umsetzung mit, im Webinar am 23. März, ab 14 Uhr.

Jetzt kostenfrei anmelden!