Du kannst mit neuester Sprachtechnologie und AI Support deinen Kund:innenservice revolutionieren. Erfahre im Webinar von Zendesk am 18. März, wie du erfolgreich Voice Channels kreierst. [Anzeige]

Mit fortschrittlicher Sprachetechnologie kannst du deinem Business einen besonderen Push verleihen. Mehr Interaktionen, schnelle Reaktionen und personalisierte Ansprachen können über diverse Voice Channels bereitgestellt und als USP im Wettbewerb genutzt werden. ChatGPT, Perplexity, Google und Co. liefern immer mehr Voice Assistand Features; und die User gewöhnen sich an die Option, im Sprachkontext mit Assistants und Brands zu kommunizieren.

Erfahre am 18. März im Webinar von Zendesk, wie die Zukunft von Voice Channels aussieht und wie auch du dein Kund:innenerlebnis einfach und effizient optimieren kannst. Ab 12 Uhr kannst du dabei sein – und dich schon jetzt kostenlos registrieren!

Direkt zum kostenfreien Webinar

Am 18. März kannst du dich ab 12 Uhr über Voice Channels und ihren Boost für dein Business informieren, © Zendesk

Was dich im Webinar erwartet: Expertise zur Voice-Lösungen und Q & A für deine Bedürfnisse

Wenn du dich für die neuesten Entwicklungen in der Sprachtechnologie und deren Einfluss auf den Kund:innenservice interessierst, solltest du das exklusive Zendesk Webinar am 18. März nicht verpassen. Darin erklären dir Branchenexpert:innen, wie Sprachkanäle das Kund:innenerlebnis transformieren. Im kostenlosen und einfach rezipierbaren Online-Format kannst du diverse Insights mitnehmen, auch solche, die direkt auf dich zugeschnitten sind.

Was du in diesem Webinar lernst:

Lerne, wie du Sprachkanäle nutzen kannst, um Kund:inneninteraktionen zu verbessern.

Gewinne Einblicke in die Zukunft des Kund:innenservice mit sprachgesteuerten Lösungen.

Nimm an einer Live Q & A Session teil, um deine spezifischen Fragen zu klären.

Melde dich also jetzt direkt zum Webinar an und verpasse deinem Kund:innenservice eine Optimierungskur. Denn in Voice-Interaktionen liegt ein relevanter Zukunftszweig moderner Marketing und Customer Experiences.

Jetzt kostenfrei zum Webinar anmelden!