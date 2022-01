Am 26. Januar liefert dir Qualtrics im Webinar alle Infos dazu, wie du tagesaktuell im Unternehmen den gesetzlichen Vorgaben zur Covid-19-Kontrolle gerecht wirst. [Anzeige]

Die Bundesregierung fordert von Unternehmen eine Überprüfung der Mitarbeiter:innen am Arbeitsplatz hinsichtlich der 3G-Regelung. Dabei muss ein Testergebnis oder ein Impf- oder Genesenennachweis schriftlich oder digital vorliegen. Und die Arbeitgeber:innen müssen tägliche Kontrollen bei ihren Arbeitsstätten gewährleisten. Bei der Nichteinhaltung der Vorgaben drohen Konsequenzen; allerdings erweisen sich die bislang verfügbaren Tools für den Kontroll- und Dokumentationsprozess sowie für Auskünfte an die Behörden als unflexibel und umständlich im Einsatz. Deshalb klärt Qualtrics am 26. Januar ab 11 Uhr im kostenlosen Webinar, wie du einfach und sicher Statusabfragen des Personals im Covid-19-Kontext aufsetzen und die Daten problemlos sichern kannst. Ganz ohne die Abhängigkeit verschiedener Apps und Dienste.

Statusüberprüfung zu Covid-19 am Arbeitsplatz – auch für internationale Produktionsstätten möglich

Da Stichproben bei der Überprüfung der Einhaltung der 3G-Regel am Arbeitsplatz nicht ausreichen, benötigen Arbeitgeber:innen ein simples, effizientes und belastbares System, um die Sicherheit ihres Personals zu gewährleisten und dokumentieren zu können. Ein solches stellt Qualtrics im Webinar „Erfassen Sie den Covid-19-Impf-, Genesenen- und Teststatus Ihrer Mitarbeiter – einfach und sicher“ vor. Dabei werden drei Experten des Unternehmens die zeitgerechten Lösungen präsentieren, die für beinahe alle Unternehmen derzeit so große Relevanz haben.

Im Webinar erhältst du im Detail Informationen zur Optimierung von:

tagesaktuellen Aktualisierungen und erhöhter Sicherheit bei der Rückkehr ins Büro, in die Produktion oder andere Arbeitsstätten

der Einhaltung der Vorschriften

unmittelbaren Interventionsmöglichkeiten – gesteuert durch einen interaktiven Workflow

Anpassbarkeit an die verschiedenen Anforderungen am Standort in Deutschland (vor allem 3G oder 2G+), jedoch mit wenigen Handgriffen auch für die internationalen Einheiten und Kolleg:innen

der effizienten Aufsetzung und guten Komplexitätsbewältigung (insbesondere zur Abdeckung der vielen Ausnahmen aufgrund spezifischer Jobs)

getrennter Datenhaltung zur Sicherstellung der Zweckbindung und für den Erhalt von Vertrauen

Unternehmen, die auf das System von Qualtrics setzen, sind zudem nicht vom Zugang zu spezifischen Apps oder internen Systemen abhängig. Wenn du mehr über die Potentiale des Systems und die Erleichterung, die es für deine Arbeitsprozesse bieten könnte, erfahren möchtest, melde dich direkt an und nimm alle Insights mit.

