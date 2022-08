Im Webinar von Adobe erhältst du am 10. August fundiertes Wissen über die Vorteile personalisierten Contents inklusive Expert:innentipps und Anwendungsmöglichkeiten des AEM Tools: Damit deine Projekte die Impulswirkung erzielen, die Nutzer:innen zu Kund:innen machen. [Anzeige]

Die Personalisierung von Werbebotschaften ist nicht nur ein vorübergehender Marketing-Trend, sondern ein langfristig mächtiger Hebel für die Kund:innenbeziehung und -gewinnung. In Kombination mit dem passenden Content auf der richtigen Plattform kann eine individuelle Ansprache Marketing-Wunder im Digitalbereich vollbringen. Auch die Untersuchungen von McKinsey verdeutlichen, dass Unternehmen mit einem starken Fokus auf Personalisierung ein 40 Prozent größeres Wachstum aufweisen als Unternehmen, die diesen Schwerpunkt nicht setzen.

Im Webinar „Content personalisieren, Kund:innen inspirieren: So wird dein Content Management so effizient wie nie zuvor“ von Adobe am erfährst du am 10. August ab 10 Uhr, wie du mit dem Adobe Experience Manager (AEM) einheitliche und personalisierte Kund:innenerlebnisse realisieren kannst und welche Automatisierungsmöglichkeiten dein Content Marketing effizient in ungeahnte Höhen katapultieren.

Erfolgsfaktor Personalisierung meistern mit den passenden Tools

Personalisierter Content wirkt – nachhaltiger und kostensparender als generische Inhalte. Tools wie der Adobe Experience Manager (AEM) können dir nicht die Kreation abnehmen, aber das Veröffentlichen und Testen neuer Content-Projekte vereinfachen, erklärt Christian Vogel, Sales GTM Lead Content & Workfront, bei Adobe. Im Webinar liefert er Insights sowie Expert:innenwissen und führt die Vorteile eines starken Web Content Management Tools mit Digital-Asset-Management-Funktionen auf. Lass dir das Webinar nicht entgehen und melde dich jetzt kostenfrei an.

