Für die Zielgruppenansprache ist maßgeschneiderter Content das A und O. Aber wie können Unternehmen mit wenigen zeitlichen Ressourcen schnell und effektiv ansprechende Inhalte kreieren? Das erfährst du in dem Webinar von Ibexa. [Anzeige]

Der Weg in das Herz der Kosnument:innen führt im digitalen Kontext vor allen Dingen über den Content. Wer Lösungen für häufig gestellte Fragen, Informationen zu bestimmten Themen oder aktuelle Daten liefern kann, befriedigt nicht nur die Bedürfnisse der Sucher:innen, sondern erhöht auch die eigene Reichweite und Relevanz. Aber wie kreieren Businesses innovativen und wichtigen Content, der das digitale Erlebnis der potentiellen Kund:innen merklich verbessert? Das erfährst du in dem Webinar „Wie Content zum Treiber für digitale Erlebnisse wird“ von Ibexa und open4business am 08. Juni ab 10 Uhr. Und das Beste: Das Online Event ist komplett kostenlos.

Optimiere das digitale Erlebnis auf deiner Website mit relevantem Content

In dem Webinar erhältst du exklusive Insights und nachvollziehbare Handlungsanweisungen zu den folgenden spannenden Themengebieten:

Inhalte erstellen, verwalten und wiederverwenden

Übersetzung, Nachverfolgung und Kontrolle von Inhalten

Technische Voraussetzungen, Headless CMS

Multi-Device Use Cases und Multi-Channel

Du kannst von überall aus teilnehmen. Egal, ob aus dem Garten, dem Office oder der Couch – mit einem Laptop, Smartphone oder Tablet bist du dabei. Sichere dir jetzt ganz bequem und kostenlos Profitipps für die Optimierung deines Contents und schaffe innovative digitale Erlebnisse.

