Erfahre, wie du dein Unternehmen zukunftssicher und inklusiver gestalten kannst! Melde dich jetzt zum kostenfreien Webinar von movingimage am 25. Februar an und entdecke die Vorteile barrierefreier Videoinhalte. [Anzeige]

Barrierefreiheit bedeutet mehr als nur das Erfüllen von Vorschriften – sie schafft eine Welt, in der alle Menschen gleichermaßen teilhaben können. Sei es eine Website, ein Gebäude oder eine Veranstaltung – echte Inklusion beginnt, wenn wir uns bewusst machen, dass Barrieren oft unsichtbar sind.

Ab Juni 2025 tritt in diesem Kontext das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft. Das Ziel: digitale Angebote in der EU für alle Menschen zugänglich machen. Betroffen sind unter anderem Unternehmen, die Videos oder Livestreams anbieten. Sie müssen künftig dafür sorgen, dass ihre Inhalte barrierefrei konsumierbar sind. Aber was bedeutet das konkret? Das erfährst du in dem On-Demand Webinar von movingimage am 25. Februar 2025 von 11:00 bis 11:30 Uhr. Registriere dich kostenlos und erfahre von den Expert:innen, welche Schritte notwendig sind, um barrierefreie Inhalte zu gewährleisten.

Direkt zum kostenfreien Webinar

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 2025: Was Unternehmen jetzt wissen müssen

Jonas Gellhaus, Product Manager und Experte für digitale Barrierefreiheit, erläutert in dem Webinar, welche Maßnahmen notwendig sind, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei stehen zentrale Fragen im Fokus:

Welche gesetzlichen Vorgaben müssen Unternehmen beachten?

Wie lassen sich Untertitel, Audiotranskriptionen und andere barrierefreie Tools einfach integrieren?

Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung – und wie lassen sie sich lösen?

Barrierefreie Videoinhalte sind nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch eine Chance für Unternehmen.

Accessibility is not just about compliance, it’s about inclusivity,

heißt es etwa in einem Artikel der Organisation YWCA Metropolitan Chicago. Wer seine digitalen Inhalte zugänglicher gestaltet, erreicht eine breitere Zielgruppe und verbessert gleichzeitig das Nutzungserlebnis für alle.

Umsetzung von Barrierefreiheit in der Praxis

Im Webinar erfahren Teilnehmer:innen, wie bereits kleinere Maßnahmen eine große Wirkung erzielen können – nicht nur für Nutzer:innen, sondern auch für Unternehmen. Untertitel für Videos erleichtern das Verstehen für hörgeschädigte Menschen und Nicht-Muttersprachler:innen, während eine klare, einfache Sprache Inhalte für alle verständlicher macht. Kontrastreiche Designs verbessern die Lesbarkeit, besonders für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, und alternative Texte für Bilder stellen sicher, dass visuelle Inhalte auch für Nutzer mit Screenreadern zugänglich sind.

Doch Barrierefreiheit bedeutet mehr als nur gesetzliche Konformität – sie eröffnet Unternehmen neue Chancen: Eine bessere Nutzer:innenerfahrung führt zu einer höheren Kund:innenbindung, barrierefreie Inhalte verbessern die Auffindbarkeit in Suchmaschinen und inklusive digitale Angebote sprechen eine breitere Zielgruppe an. Im Webinar werden bewährte Tools vorgestellt und Best Practices aus der Praxis diskutiert, damit Unternehmen frühzeitig handeln können. Wer sich jetzt vorbereitet, vermeidet hohe Umstellungskosten, stärkt seine Marke und sichert sich langfristig einen Wettbewerbsvorteil.

Jetzt kostenfrei zum Webinar anmelden!