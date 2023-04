Wie findest du verlässliche und hochqualitative Influencer für deine Kampagnen? Mit der richtigen Strategie und sieben konkreten Tipps. Diese liefert der Experte Niklas Hartmann im ReachOn Webinar am 26. April – kostenfrei. [Anzeige]

Wenn du den Eindruck hast, dass Influencer-Kampagnen in deinem Marketing-Mix nur eine untergeordnete Rolle spielen, weil sie nicht den gewünschten Impact haben, dann läuft womöglich beim Influencer Marketing etwas falsch. Denn die Potentiale dieser Disziplin sind riesig – und von vielen Marken noch längst nicht ausgeschöpft. Auf kreative und innovative Art und Weise können Kampagnen mit den zur Marken passenden Creatorn für enormen Auftrieb sorgen, für Sichtbarkeit und Conversions.

Um die richtigen Influencer für deine Kampagnen zu finden, müssen die Marketing-Entscheider:innen im Unternehmen handeln und aktiv auf die Suche gehen. Doch dabei erhalten sie Unterstützung, in Form von sieben Taktiken, um ganz leicht Top Influencer für dein Marketing zu finden. Diese präsentiert Niklas Hartmann, CEO von ReachOn sowie Influencer-Experte und Buchautor, am 26. April ab 10 Uhr in einem Hands-on Webinar.

So gelingt dir eine erfolgreiche Influencer-Suche – die sich rentiert

Sechsstellige Influencer-Marketing-Budgets müssen sich rentieren, meint Niklas Hartmann. Dafür müssen Marken an der Prozessoptimierung bei der Auswahl der Influencer für Kampagnen arbeiten. Die Influencer-Recherche kann dabei für Großunternehmen (und andere Player) zur Hürde werden. Hunderte, sogar Tausende bis Zehntausende Influencer stehen je nach Nische zur Auswahl. Die wichtigste Aufgabe ist es, die Spreu vom Weizen zu trennen, um Top Influencer und Creator mit Brand Fit ausfindig zu machen.

Deshalb lernst du im Webinar:

Wie du zielsicher Kriterien definierst, um Top Influencer zu finden

Endlich Influencer recherchierst, die dein Großunternehmen voranbringen

Sieben Taktiken nutzt, um das Finden von Influencern zu vereinfachen

Dann kannst du dich dann entspannt zurücklehnen und dir sicher sein: Die Influencer-Recherche wird dich nicht mehr aus der Fassung bringen.

