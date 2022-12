Wenn Händler:innen und Hersteller:innen auf bestimmte Aspekte bei der Darstellung ihrer Produkte achten, können sie proaktiv mehr Umsatz mit diesen erzielen. Wie das funktioniert, erläutern die Experten von Contentserv am 25. Januar im Webinar – samt anschaulichen Use Cases. [Anzeige]

Wer digital Produkte vertreibt, muss verschiedenste moderne Geschäftspraktiken beherrschen, um langfristig erfolgreich zu sein und stetige Umsatzzuwächse zu beobachten. Vom Social Selling über die Lead-Generierung bis hin zur UX-Oprimierung auf der Website sind an unterschiedlichen Touchpoints Stellschrauben vorhanden, an denen sich drehen lässt. Elementar ist und bleibt im E-Commerce aber die Produktpräsentation selbst. Denn ob Händler:in oder Hersteller:in – es stellen sich dieselben Fragen:

Haben wir ausreichende Kenntnisse über die Leistungsfähigkeit unserer Produkte?

Können wir auf Basis von relevanten Marktinformationen unsere Produktinhalte so optimieren und kanalspezifisch zurückspielen, dass sie direkt Einfluss auf das Kaufverhalten unserer Kund:innen nehmen?

Sind unsere Produkte überhaupt in den Channels veröffentlicht oder wie sieht die Preisstrategie unserer direkten Wettbewerber:innen aus?

Das hat das Webinar zu bieten: 5 Tipps, damit du schon in kurzer Zeit mehr Produkte verkaufst

Stelle deine Kund:innen und ihre Bedürfnisse an die erste Stelle, denn das zeichnet erfolgreiche Marken aus. Die UX und die CX sollten die Qualität des angebotenen Produkts (oder Service) widerspiegeln – und so potentielle Kund:innen möglichst rasch zur Conversion verleiten. Wie das dauerhaft und regelmäßig gelingen kann, erfährst du im Webinar. In ihrem Vortrag bieten die Experten unter anderem:

einen Einblick, mit welchen Maßnahmen du die Performance deiner Produktinformationen nachhaltig steigern kannst

fünf konkrete Tipps für die Optimierung deiner Produktinhalte, um damit mehr Umsatz zu generieren

die wichtigsten Faktoren, die die Customer Experience beeinflussen und wie du diese für dich nutzen kannst

durch praktische Use Cases, die dir helfen, zukünftig die Leistung deiner Produkte zu prüfen und zu bewerten

Die Speaker

Dr. Benny Kneissl ist Experte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Head of Data and Artificial Intelligence bei Contentserv, einer All-in-One Cloud-Lösung. Seit gut 20 Jahren ist Benny bereits im Data Analytics-Umfeld unterwegs, jetzt richtet er seinen Fokus auf den E-Commerce. Dabei betrachtet er das Thema immer von zwei Seiten: Zum einen fokussiert er sich auf die Entwicklung verschiedenster Analyse- und KI-Anwendungen, wie zum Beispiel jene der BMW Group-weiten Analyseplattform für Audiodaten, um einen direkten Mehrwert für Anwender:innen/Kund:innen zu erzeugen. Zum anderen treibt er auch kontinuierlich die Digitale Transformation in den Unternehmen selbst voran, indem er Trainings und Workshops leitet.

Sebastian Klumpp ist CEO von XPLN, einem Unternehmen für umfassende Software-Lösungen für Market Intelligence. Das Unternehmen hebt automatisiert Datenschätze im E-Commerce und zeigt durch tiefgründige Analysen auf, was in ihnen steckt. So befähigt es große Marken und Händler:innen, souveräne Entscheidungen über ihre Angebote und Markenpositionierung zu treffen und ihre Performance zu maximieren. Mit SaaS+ kombiniert XPLN KI-gestützte Software mit Expert:innenwissen und Data Consulting, um Daten korrekt zu interpretieren und profitabel nutzbar zu machen. Sebastian Klumpp selbst gehört zu den Pionier:innen im Online- und Multichannel-Handel und kennt die Herausforderungen der Beteiligten im komplexen Geschehen.

