Egal ob KI, das Ende der Third Party Cookies oder automatisierte Banner-Kampagnen: Bei The Digital Bash – Porgrammatic powered by d3con bekommst du ein umfassendes Update – und das völlig kostenlos. Melde dich gleich an.

Welchen Wandel wird die Ad-Tech-Branche im Jahr 2021 durchlaufen? Während 2020 das Wegfallen der Third Party Cookies die meisten Advertiser beschäftigte und Fachmessen und Online Events thematisch dominierten, widmen sich die Expert:innen im laufenden Jahr wieder anderen Themen, wie KI, datenbasiertes Advertising oder der optimierten Automatisierung von Banner-Ads. Alle genannten Themen werden in dem Programm von The Digital Bash – Programmatic powered by d3con vereint. Am 11. März ab 09 Uhr bringen dich hochkarätige Speaker von unter anderem der Deutschen Bahn, FREE NOW und OneTrust auf den neusten Stand. Melde dich jetzt kostenlos zu The Digital Bash – Programmatic powered by d3con an und sichere dir auch die Aufzeichnung des Events. Dabei sein kannst du ganz bequem von zu Hause aus, egal ob mit dem Laptop, Tablet oder Smartphone.

Unsere Speaker bei The Digital Bash – Programmatic powerd by d3con

OnlineMarketing.de CEO und Mitgründer Marc Stahlmann führt bei The Digital Bash – Programmatic powered by d3con durch einen prall gefüllten Vormittag rund um nahezu alle Themen zu Programmatic Advertising.

Los geht es mit Sven Hasselmann. Er ist CMO bei der Deutschen Bahn und widmet sich in seinem Slot dem Thema „Daten & KI-basierte Optimierung von digitalen Kampagnen“. Hasselmann stellt das eigens von der Deutschen Bahn entwickelte Tool Online Marketing Cockpit vor, mit dem sich Kampagnen leicht optimieren lassen sollen.

Der zweite Vortrag wird von Daniel Weber, Geschäftsführer bei Kontor Digital Media, gehalten und trägt den Titel „Programmatic Advertising erfolgreich einsetzen. Von Amazon bis Zemanta: Was Marketing-Entscheider über Programmatic wirklich wissen & fragen sollten“. Weber erklärt nach eigenen Angaben die Fragen, die wirklich gestellt werden sollten. Denn das Programmatic Advertising entwickelt sich rasend schnell und die komplexesten Antworten gehen meist auf grundlegende Fragen zurück.

Lukas Rottleb, Privacy Solutions Engineer bei OneTrust, übernimmt den dritten Slot bei The Digital Bash – Programmatic powered by d3con. In seinem Vortrag „Das Ende von Drittanbieter-Cookies – Wie geht es weiter in der Ad-Tech-Welt?“ erläutert Rottleb, welche Schritte Publisher und Medienunternehmen jetzt einleiten können, um weiterhin Vertrauen aufzubauen und den Zielgruppen über alle Web-, Mobil- und OTT-Anwendungen hinweg ein personalisiertes Erlebnis zu bieten – ohne auf Cookies von Dritten angewiesen zu sein.

„Display Banner automatisiert produzieren und in Echtzeit aktualisieren: Best Practices aus Norwegen für mehr Conversions bei geringeren Kosten“– so lautet der Vortragtitel von Jean-Marc König, Geschäftsführer der BrandMaster GmbH. König zeigt in seinem Slot, wie norwegische Marken mit Hilfe von BrandMaster-Technologie die Produktion ihrer Display-Banner automatisieren und direkt an DSPs ausspielen, um Kosten einzusparen und Time-to-Market zu beschleunigen.

In einem abschließenden Panel sprechen Marketing-Chef:innen über das Digitalmarketing im Jahr 2021. Mit dabei: Anja Stolz, CMO und Bereichsleitung Omnichannel, Marketing & Produktmanagement/EVP bei der R+V Versicherung, Arthur Mai, CMO und Vorstand von IONOS, Prof. Dr. Julia Schoessler, Managing Director & Founder der Schoesslers GmbH und Thomas Zimmermann, CMO bei FREE NOW.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Programmatic powered by d3con

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Sven Hasselmann | Deutsche Bahn | CMO (Leiter Online-/Mobile-Vertrieb und Marketing)

Daniel Weber | Geschäftsführer | Kontor Digital Media

Lukas Rottleb | Privacy Solutions Engineer | OneTrust

Jean-Marc König | Geschäftsführer | BrandMaster GmbH

Anja Stolz | CMO/Bereichsleitung Omnichannel, Marketing & Produktmanagement/EVP | R+V Versicherung; Arthur Mai | CMO / Vorstand | IONOS; Prof. Dr. Julia Schoessler | Managing Director & Founder | schoesslers GmbH; Thomas Zimmermann | Chief Marketing Officer | FREE NOW

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Programmatic Advertising mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Programmatic von OnlineMarketing.de und der d3con.