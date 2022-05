Die Website ist das Aushängeschild deines Unternehmens – damit diese gut performt, gibt es einiges zu beachten. Beim Digital Bash – Website Performance am 24. Mai bieten dir unsere Expert:innen wertvolle Insights zu Themen wie SEO, Website-Suche, Headless Commerce und mehr.

Um deine Website Performance auf das nächste Level zu bringen, reicht es nicht, sich an der Konkurrenz zu orientieren – wenn du (potentielle) Kund:innen begeistern und deine Website nachhaltig optimieren möchtest, musst du um die Ecke denken. Dafür bist du am 24. Mai bei unserem Digital Bash – Website Performance an der richtigen Adresse. Unsere hochkarätigen Speaker von Heimatt Gruppe, Yext, Suchprinzip und For Sale Digital geben dir in ihren Vorträgen ab 9:30 Uhr wertvolle Denkanstöße, mit denen du deine Website verbessern und den Bedürfnissen deiner Kund:innen anpassen kannst. Das Event ist für dich völlig kostenlos und mit der Anmeldung sicherst du dir gleichzeitig die Aufzeichnung der Veranstaltung, die du im Nachgang erhältst.

Und das Beste: Du kannst von überall aus teilnehmen. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – Website Performance

Nach der Einleitung durch Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de verrät dir Henriette Sophie Frehse von Heimatt Gruppe, was SEO eigentlich mit Empathie zu tun hat. Spoiler: Sehr viel – schließlich steckt hinter jeder Suchanfrage ein Mensch mit individuellen Bedürfnissen. Im Vortrag erfährst du, wie du dein Einfühlungsvermögen zur Optimierung der Performance deiner Website nutzen kannst.

Weiter im Programm geht es mit einem Vortrag von Dominik Bloss von Yext, der dich daran erinnert, dass die Suche nicht auf Google endet. Hier erfährst du, wie du Kund:innen mit einem modernen und KI-basierten Sucherlebnis glücklich machen kannst.

Der nächste Vortrag kommt von Martin Resch von Suchprinzip und trägt den spannenden Titel „Wie du deine Website für 100.000 Keywords optimierst“. Er zeigt dir, wie du ganzheitlich Suchintentionen aus deinen Keywords ableiten und eine Informationsarchitektur erstellen kannst.

Headless-Architektur ist in aller Munde – doch was steckt eigentlich genau dahinter? Tobias Kaiser von For Sale Digital erklärt in seinem Vortrag zum Abschluss, was Headless Commerce ist, welche Technik dahintersteht und welche Vorteile es Marken, Händler:innen und Usern bietet.

Die Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening: Digital Bash – Website Performance

9:40 – 10:10 Uhr: Warum es SEO und Empathie nur im Doppelpack gibt

Henriette Sophie Frehse | Freelancer im Content Marketing / Online Marketing & Communication Manager | Heimatt Gruppe

10:15 – 10:45 Uhr: Die Suche endet nicht auf Google! Warum SEO Optimierung nicht ausreicht, sondern eure Website selbst die Antworten liefern sollte .

Dominik Bloss | Account Executive Enterprise | Yext

10:50 – 11:20 Uhr: Wie du deine Website für 100.000 Keywords optimierst

Martin Resch | Agenturinhaber | Suchprinzip

11:25 – 11:55 Uhr: Headless Commerce – wieso weshalb warum

Tobias Kaiser | Strategischer Leiter, Geschäftsführer | For Sale Digital

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | The Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um das Thema Website Performance mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Website Performance am 24. Mai von OnlineMarketing.de.