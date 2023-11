2024 steht vor der Tür, also blicken wir gemeinsam auf das E-Commerce-Jahr 2023 zurück und liefern Erfolgstipps, Trends und Best Practices. Bereit für den Digital Bash – E-Commerce am 5. Dezember?

Während sich das Jahr langsam dem Ende neigt, ist der E-Commerce gerade zu dieser Zeit auf seinem Peak. Dabei kann es ganz schön stressig werden, aktuelle Trends, Feedback-Eindrücke zur diesjährigen Performance sowie Learnings und Ziele für 2024 gleichzeitig fertigzustellen. Um also ideal vorbereitet ins neue Jahr zu starten, haben wir am 5. Dezember einen informativen Digital Bash – E-Commerce geplant. Konkret erwarten dich ab 9 Uhr fünf facettenreiche Vorträge von insgesamt sieben Speakern, sozusagen als Weihnachtsgeschenk an dich! Von Performance Max bis hin zu AI-Potentialen haben wir ein breitgefächertes Programm in petto.

Jetzt kostenloses Ticket sichern!

Du hast an diesem Tag keine Zeit? Melde dich trotzdem an, denn mit dem kostenlosen Ticket sicherst du dir automatisch den Zugang zur nachträglichen Aufzeichnung sowie den Speaker Slides

Das erwartet dich beim E-Commerce-Jahresabschluss

Das Jahr neigt sich dem Ende. Dabei ist einiges passiert. Rosalia Mousse von Capterra Inc. verschafft dir einen Überblick über die E-Commerce-Trends 2023. Wusstest du beispielsweise, dass es 82 Prozent der Konsument:innen wichtig finden, dass Unternehmen in der Inflation Treueprogramme anbieten? Mehr Insights erfährst du in ihrem Vortrag.

Mit AI deine Umsätze steigern? Easy! In dieser Keynote verraten dir Volker John und Melissa Fröhlich von Adobe, wie du mit einer bildhafteren Sprache powered by AI deine Customer Experience verbesserst und diese Integration kommerziell nutzt.

Du schaltest Google Shopping oder Performance Max Ads? Dann hat Omid Rahimi von eMinded vier Tipps für deine Feed-Optimierung im Gepäck. Unter anderem geht es darum, weshalb du KI (nicht) einsetzen solltest und warum sich dein Feed direkt auf deine Performance auswirkt.

Falls du nicht bereits Short Videos in deinen Google Ads implementierst, solltest du das schleunigst ändern. Sarah Vögeli und Josef Raasch von Smarketer und WLO.social erklären, wie Views zu Leads werden und damit deinen Umsatz ankurbeln. Schalte ein!

Hast du jemals einen online Einkauf abgebrochen, weil der Check-out mangelhaft war? Oliver Goerke von piazza blu² weiß, dass Checkout-Prozesse eine echte Herausforderung darstellen können und verrät dir daher, wie du diese trotz mehrerer Touchpoints mit einer einzigen Lösung optimierst.

Deine Agenda für den Digital Bash – E-Commerce

9:00 – 9:10 Uhr: Opening

Michelle Sobek | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Michelle Sobek | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 9:40 Uhr: E-Commerce-Trends 2023

Rosalia Mousse | Content Analystin | Capterra Inc.

Rosalia Mousse | Content Analystin | Capterra Inc. 9:45 – 10:15 Uhr: Wie kann der Einsatz von AI die Umsätze steigern?

Volker John | GTM Lead | Adobe

Melissa Fröhlich | Consultant | Adobe

Volker John | GTM Lead | Adobe Melissa Fröhlich | Consultant | Adobe 10:20 – 10:50 Uhr: 4 Tipps für deine Feed-Optimierung

Omid Rahimi | Geschäftsführer | eMinded GmbH

Omid Rahimi | Geschäftsführer | eMinded GmbH 10:55 – 11:25: Von Views zu Leads – die Rolle von Short Videos in Google Ads Performance

Sarah Vögeli | Ambassador & SEA Growth Consultant | Smarketer

Josef Raasch | CEO | WLO.social

Sarah Vögeli | Ambassador & SEA Growth Consultant | Smarketer Josef Raasch | CEO | WLO.social 11:30 – 12:00 Uhr: Einer für alle? – Effizienter Checkout bei mehreren Touchpoints

Oliver Goerke | CEO | piazza blu² GmbH

Oliver Goerke | CEO | piazza blu² GmbH 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden. Sichere dir also am besten jetzt noch deinen Zugang, um keine Tipps und Insights zu verpassen. Wir sehen uns dann am 5.Dezember beim Digital Bash – E-Commerce von OnlineMarketing.de.