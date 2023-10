Der Digital Bash EXTREME – AI Bootcamp geht in die nun dritte Runde! Sichere dir jetzt dein Ticket für den 25. Oktober und nutze ChatGTP und Co. noch effizienter.

Gute Neuigkeiten! Das Digital Bash EXTREME – AI Bootcamp geht in die dritte Runde. Denn wo Künstliche Intelligenz sich Tag für Tag weiterentwickelt, hält das beliebte Talk- und Weiterbildungsformat Schritt. Dieses Mal erwarten dich spannende Praxiseinblicke, Learnings zum Umgang von AI mit Gefühlen, SEA Know-how sowie diverse Keynotes rund um die Integration von ChatGPT in deinem Arbeitsalltag. An nur einem Vormittag wird dir geballtes Wissen von Branchen-Insidern geliefert, die genau wissen, wo die Reise in puncto KI hingeht. Einige der Expert:innen kennst du wahrscheinlich bereits aus den ersten Ausgaben.

Bereit für Runde drei? Dann sicher dir so schnell es geht einen Platz im Digital Bash EXTREME – AI Bootcamp am 25. Oktober ab 9 Uhr. Übrigens: Mit deiner Anmeldung erhältst du nicht nur dein exklusives Live Ticket samt Aufzeichnung, sondern auch die Slides der Speaker und ein individuelles Teilnahmezertifikat.

Ticket sichern

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Dein AI Reboot im Bootcamp

Nach einer kurzen gemeinsamen Begrüßung von Digital Bash-Moderator Daniel Nickel startet Architekt Patrick Klingberg direkt mit brandaktuellen Praxiseinblicken aus seinem Unternehmeralltag. Lass dich von seinen praxisnahen Beispielen inspirieren und sei bereit alles über die transformative Kraft der KI für dein Unternehmen zu lernen.

Kennst du bereits Romance Scamming Businesses? Die machen sich seit einigen Jahren die systematische Ausbeutung von Gefühlen mithilfe moderner Technologien zunutze, was nicht zuletzt mittels KI ganz neue Dimensionen erreicht. In Isabelle Ewalds (OTTO Group) Vortrag erfährst du, wie Scammer vorgehen und wie du dich schützen kann.

Nach einer kurzen Pause freuen wir uns auf kreativen Input von Cindy Ebner (Kosch Klink Performance). Sie hilft dir, mit ChatGPT dein volles SEA-Potential auszuschöpfen. Mittels einer praxisorientierten Anleitung erfährst du, wie du ChatGPT für Konzeption, Monitoring sowie die Optimierung deiner SEA-Kampagnen einsetzen kannst. Damit steigerst du deine Produktivität und erzielst noch bessere Ergebnisse. Lust, KI für dich als neue:n Mitarbeiter:in zu rekrutieren?

Du denkst, du kennst alle Prompts und Tricks im Content Marketing? Sarah-Yasmin Hennessen von Marketana und ChatGPT sind da anderer Meinung! Anhand von aufschlussreichen Cases und Praxisbeispielen, die deine Content-Strategie wirklich voranbringen, erfährst du, wie du ernsthaft strategisch arbeiten und ChatGPT dafür effektiv nutzen kannst.

Last but not least überrascht Alexander Holl von der 121WATT GmbH mit einem hidden ChatGPT Feature, welches womöglich nur wenige kennen. Die Rede ist vom ChatGPT Code Interpreter. Von Anwendungsmöglichkeiten über die Analyse von YouTube-Daten, das Auslesen von Bildern bis zur der detaillierten Analyse von Daten oder der Visualisierung von Daten, erleichtert die KI diverse Aspekte deines Arbeitsalltags.

Dein EXTREME-Programm

9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de und Digital Bash

Patrick Klingberg | Unternehmer | Digitaler Architekt

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de und Digital Bash Patrick Klingberg | Unternehmer | Digitaler Architekt 9:10 – 9:30 Uhr: AI-Marketing hautnah: Praxiseinblicke mit Patrick Klingberg

Patrick Klingberg | Unternehmer | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Unternehmer | Digitaler Architekt 9:35 – 10:05 Uhr: How start a Romance Scamming Business with the help of AI

Isabelle Ewald | Senior Consultant Technology Strategy | OTTO Group

Isabelle Ewald | Senior Consultant Technology Strategy | OTTO Group 10:05 – 10:25 Uhr: Pause

10:25 – 10:55 Uhr: ChatGPT für SEA-Kampagnen

Cindy Ebner | Head of Paid Search | Kosch Klink Performance

Cindy Ebner | Head of Paid Search | Kosch Klink Performance 11:00 – 11:30 Uhr: Next Level ChatGPT im Content Marketing: Unerwartete Lösungen für altbekannte Probleme

Sarah-Yasmin Hennessen | Online Marketing Strategie Consultant | Marketana

Sarah-Yasmin Hennessen | Online Marketing Strategie Consultant | Marketana 11:35 – 11:50 Uhr: Pause

11:50 – 12:20 Uhr: Der ChatGPT Code-Interpreter – wie cool ist der denn?

Alexander Holl | Geschäftsführer | 121WATT GmbH

Alexander Holl | Geschäftsführer | 121WATT GmbH 12:25 – 12:55: Praxisnah und Effektiv: KI-Tools im Rampenlicht

Stephan von Gagern | Content Strategist | Stephan von Gagern

Stephan von Gagern | Content Strategist | Stephan von Gagern 12:25 – 12:30 Uhr: Key Takeaways & Abschluss

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de und Digital Bash

Dabei sein und profitieren

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um dich in Zukunft entspannt zurückzulehnen, während AI für deinen Business Drive sorgt. Hol dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash EXTREME – AI Bootcamp von OnlineMarketing.de am 25. Oktober.