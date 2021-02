Du willst dein Search Advertising auf das nächste Level heben? Dann sichere dir jetzt die exklusiven Insights unserer SEA-Profis am 25. Februar bei The Digital Bash – und das komplett kostenfrei.

Wie hat sich das Kampagnenmanagement 2020 verändert? Wie kann Conversion Tracking zukünftig ohne Cookies funktionieren? Und was ist die nächste Stufe für effizientes Search Advertising? Genau um diese und andere spannende Fragen wird es am 25. Februar ab 09 Uhr gehen. Einen Vormittag lang geben dir echte Branchen-Insider Einblicke in alle relevanten Bereiche rund um das Thema SEA im Jahr 2021. Sei dabei und melde dich jetzt kostenlos an.

The Digital Bash – SEA: Das sind die Speaker

„Kampagnensteuerung in einem automatisierten Set-Up – Welche Hebel habe ich in Google’s Smart Bidding Kosmos?“ – dieser Frage widmen sich Benjamin Pettke, Senior SEA Account Manager bei der ad agents GmbH, und Nikolai Gerlach, Projektmanager & SEA Account Manager ebenfalls bei der ad agents GmbH angestellt, während des ersten Vortrags bei The Digital Bash – SEA.

Den zweiten Vortrag übernimmt Daniel Tschirschwitz, Teamleiter der IT bei Smarketer, und erklärt, wie Conversion Tracking auch ohne Cookies funktionieren kann. Denn nur eine ausreichende Datensammlung ermöglicht Werbetreibenden, effektiv Anzeigen zu schalten und ihre Kampagnen zu optimieren.

Weiter geht es mit Francois Roloff, CEO von madvertise. Er spricht in seinem Vortrag „SEA 2.0 – Die nächste Stufe für effizientes Search Advertising“ darüber, wie sich Search Engine Advertising nun auch plattformübergreifend, effektiv und nutzerfreundlich optimieren lässt.

In einem abschließenden Panel diskutieren ausgewiesene SEA Experten:innen von Advertisern und Agenturen, wie sich ihre Marketing-Strategie im vergangenen Jahr geändert hat und geben Ausblicke auf das Jahr 2021. Mit dabei: Sebastian Hirth von zooplus, Sandra Vieth von der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Tim Hübler (Freelancer) und Annkatrin Doll von audibene. Moderiert wird die Diskussionsrunde von Burkhardt Gasber.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – SEA

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

9:10 – 09:40 Uhr: Kampagnensteuerung in einem automatisierten Set-Up – Welche Hebel habe ich in Google's Smart Bidding Kosmos?

Benjamin Pettke & Nikolai Gerlach | Senior SEA Account Manager und Projektmanager & SEA Account Manager | ad agents GmbH

09:45 – 10:15 Uhr: Conversion-Tracking ohne Cookies – mit FAST

Daniel Tschirschwitz | Teamleiter der IT | Smarketer

10:20 – 10:50 Uhr: SEA 2.0 – Die nächste Stufe für effizientes Search Advertising

Francois Roloff | CEO | madvertise

10:55 – 11:40 Uhr: Panel: SEA 2021: Tipps, Tricks und Tools – Das ist dieses Jahr gefragt

Sebastian Hirth | zooplus ; Sandra Vieth | CEWE Stiftung & Co. KGaA ; Tim Hübler | Freelancer ; Annkatrin Doll | audibene ; moderiert von Burkhardt Gasber

Ab 11:45 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Die Zahl der Teilnehmer:innen ist auf 2.500 begrenzt.

