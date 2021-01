Social Media 2021 – was wird sich verändern? Welche Entwicklungen können Marketer erwarten? Und ist noch ein Gamechanger zu erwarten? Bei The Digital Bash – Social & Influencer bekommst du die Antworten. Jetzt kostenloses Ticket und exklusive Insights sichern.

Egal ob Facebook, Twitter, Instagram, Twitch oder TikTok – Social-Media-Plattformen haben 2020 einen enormen User-Zuwachs verzeichnen können. Auch verbrachten die Menschen – aufgrund der Coronapandemie und Social Distancing – mehr Zeit in den sozialen Netzwerken. Doch was bedeutet das für Marketer? Wie können Unternehmen ihre Influencer- und Social-Media-Marketing-Strategie diesem neuen Umstand gewinnbringend anpassen? Antworten auf diese und weitere spannende Fragen bekommst du am 04. Februar ab 09.00 Uhr bei The Digital Bash – Social & Influencer. Echte Branchenexpert:innen von Mawave, IROIN, Meltwater und der Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman verraten dir alles, was du 2021 für erfolgreiches Influencer und Social Media Marketing brauchst. Außerdem konnten wir einen Shooting Star der Social-Media-Szene in Deutschland, Chris Krömer, für das Event begeistern.

Exklusive Insights von TikTok-Star Chris Krömer

Der Influencer Chris Krömer startete im vergangenen Jahr auf TikTok durch. Mit seiner über 90 Jahre alten Oma Lisbeth betreibt Krömer den Account lisbeth_lissi_chris in der Trend-App und verbucht hier rund 515.600 Follower. Auch auf Instagram (118.735 Follower) und neuerdings auf YouTube (2.110 Abonnent:innen) startete der 26-Jährige durch. Darüber hinaus vertreibt er mit seinem Unternehmen cmile Kaffee, verkauft selbst designte T-Shirts und schrieb mit seiner Großmutter mehrere Kochbücher. Für den Digital Bash – Social & Influencer hat Chris Krömer exklusive Insights zu seiner Arbeit und seinem Leben als Influencer in einem kurzen Video zusammengestellt.

Zusätzlich diskutieren Expert:innen in einem Panel, auf welche Entwicklungen sich die Marketing-Szene 2021 hinsichtlich Social Media einstellen muss. Welche Veränderungen bringt der Ausbau der Social Commerce Features mit sich? Welche Rolle spielt das Community Management und wie wirkt sich das Aufkommen der Hype App Clubhouse auf die Branche aus? Auf diese und weitere Fragen gehen die Branchenkenner:innen ein.

The Digital Bash – Social & Influencer: Das sind unsere Expert:innen

Moritz Wasserek, Gründer und Geschäftsführer von IROIN, spricht über optimale Workflows im Influencer Marketing durch Technologie und die neuesten Trends aus den USA. Als Unterstützung hat sich Moritz Björn Wenzel, Gründer und Geschäftsführer der Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman, mit ins Boot geholt. Gemeinsam präsentieren sie Best Practices durch Software-Einsatz im Influencer Marketing.

Jason Modemann, Mitgründer und Geschäftsführer der Mawave Marketing GmbH, geht in seinem Speaker Slot auf den stetigen Aufwärtstrend des E-Commerce ein, der unter anderem von Facebook stark gefördert wird. In seinem Vortrag präsentiert er die sieben Best Practices, wie Unternehmen vom Social Commerce profitieren können.

Competitive Intelligence hilft, Konkurrenz-Unternehmen zu identifizieren und die öffentliche Wahrnehmung dieser sowie Unterschiede zum eigenen Business zu analysieren. Diese Informationen schaffen einen echten Mehrwert im gesamten Unternehmen; von der Forschung und Entwicklung über das Produkt-Management bis hin zu Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung. In seinem Vortrag erklärt Jakob Cuber, Marketing Manager bei Meltwater, welche Art von Informationen für jeden zugänglich ist und wie wir Competitive Intelligence in unsere tägliche Arbeit einbauen können.

Welche Learnings können Social-Media-Expert:innen sowie Unternehmen aus dem Ausnahmejahr 2020 mitnehmen? Wird es 2021 einen Gamechanger in der Welt der sozialen Netzwerke geben? Wie sieht die Content-Produktion künftig aus? Diese und weitere Fragen diskutieren Social-Media-Führungskräfte im Panel „Social Media Update 2021 – Was ist jetzt gefragt?“. Moderiert wird die Diskussionsrunde von Marc Stahlmann, Mitgründer und CEO von OnlineMarketing.de.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Social & Influencer

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

9:10 – 09:40 Uhr: Best Practice: Software-Suites im Influencer Marketing: Mehr Zeit für echte Influencer Relations

Moritz Wasserek | Mitgründer und Geschäftsführer | IROIN

09:45 – 10:15: Social Paid meets E-Commerce: 7 Best Practices

Jason Modemann | Mitgründer und Geschäftsführer | Mawave Marketing GmbH

10:20 – 10:50 Uhr: Competitive Intelligence in Marketing & Social Media – Wie man seiner Marke mit dem richtigen Wissen einen Vorsprung verschafft

Jakob Cuber | Marketing Manager | Meltwater

10:55 – 11:40 Uhr: Panel: Social Media Update 2021 – Was ist jetzt gefragt?

Moderation: Marc Stahlmann | Mitgründer und Geschäftsführer | OnlineMarketing.de

Ab 11:45: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

