Beim SEO Special des Digital Bash bekommst du die die besten Insider-Tipps zu allem, was du über die Suchmaschinenoptimierung wissen musst - mit offiziellen Einblicken von Google.

Ob Anfänger oder Experte: Bei The Digital Bash kommen alle auf ihre Kosten. So auch bei der nächsten Ausgabe, unserem SEO Special am 01. Oktober von 09:00 bis 11:40 Uhr: Lerne hier von erstklassigen Insidern der Branche wie Martin Splitt, Entwickler bei Google, in vier wertvollen Vorträgen alles, was du über zeitgemäße und effektive Suchmaschinenoptimierung wissen musst.

Wie immer kannst du entspannt von überall aus teilnehmen. Schnapp dir also dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer und mach es dir bequem, während dich unsere hochkarätigen SEO-Profis mit den neuesten und wichtigsten Einblicken der Branche versorgen. Erfahre alles über die wichtigsten Tools und Strategien, deine Website Performance mithilfe von kosteneffektiver SEO-Praxis auf ein neues Level zu bringen und dir dadurch einen Vorsprung zur Konkurrenz zu schaffen. Die Teilnahme ist für dich komplett kostenfrei – nutze also die Chance und sichere dir jetzt einen der begrenzten Teilnehmerplätze. Falls du am 01.10. keine Zeit hast, kannst du dir alle Vorträge mithilfe der Aufzeichnung des Events auch nachträglich ansehen.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Das kannst du lernen

Wie du mithilfe von SEO dafür sorgst, dass der Relaunch deiner Website zu einem absoluten Erfolg wird

Was Core Web Vitals sind und was sie dir über die Performance und die User Experience auf deiner Website verraten können

Wie du mit bereits vorhandenen Daten eine SEO-Strategie entwickeln kannst, die deine Seite zu Top-Rankings katapultieren wird und dabei die Schwachpunkte der Konkurrenz zu deinem Vorteil nutzt

Worauf es ankommt, um den besten ROI in der Suchmaschinenoptimierung zu erreichen

Die Speaker

Daniel Elsässer ist Senior SEO Consultant und Projektleiter bei ad agents. Schon seit zehn Jahren ist die Suchmaschinenoptimierung seine Leidenschaft. In seinem Vortrag erklärt er anhand eines 10-Punkte-Plans, was Unternehmen unbedingt beachten müssen, um den Relaunch ihrer Website mithilfe von SEO optimal durchzuführen.

Martin Splitt ist als Developer Advocate beim Google Search Relations Team tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Entwickler, dem die Zusammenarbeit von Entwicklern und SEOs am Herzen liegt, erzählt er in diesem Vortrag, was man unter den neuen Core Web Vitals von Google verstehen kann und wieso es wichtig ist, diesen Beachtung zu schenken.

Thomas Synoradzki, Chief Marketing Officer bei XOVI, kennt sich seit 15 Jahren bestens mit Websites und SEO Tools aus. Bei The Digital Bash SEO Special spricht er darüber, wie einfach es heutzutage ist, mithilfe von Daten Top-Rankings, Sichtbarkeit und Traffic für deine Website zu erzielen.

Zum Abschluss erfährst du von Nikita Yatsun, SEO Manager bei trustfactory.bz, wie du den bestmöglichen ROI in der Suchmaschinenoptimierung erreichen kannst. Zur Veranschaulichung gibt es eine Case Study, die aufzeigt, wie sein Team einem der nun größten Magazine im Gesundheitssektor zum Erfolg verholfen hat.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – SEO Special – 2020

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

9:10 – 09:40 Uhr: Relaunch-SEO: Damit der Neustart nicht zum Fiasko wird

Daniel Elsässer, Senior SEO Consultant & Projektleiter, ad agents

Daniel Elsässer, Senior SEO Consultant & Projektleiter, ad agents

09:45 – 10:15: Core Web Vitals – what they are & why they matter

Martin Splitt, Developer Relations, Google

Martin Splitt, Developer Relations, Google

10:20 – 10:50 Uhr: SEO: SCHNELL EINFACH OPTIMIEREN. Schnelle Hilfe für deine Website Performance

Thomas Synoradzki, CMO, XOVI

Thomas Synoradzki, CMO, XOVI

10:55 – 11:25 Uhr: Von 0 zum größten Magazin im Gesundheitssektor – ROI im SEO

Nikita Yatsun, Director Service/SEO, E.M. Extreme Marketship Ltd. – Subbrand trustfactory.bz

11:25 – 11:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir daher möglichst schnell einen Platz und nutze das Event oder die Aufzeichnung, um aus den informativen Vorträgen von herausragenden Experten der Branche das nötige Know-how für effektive Suchmaschinenoptimierung mitzunehmen. Beim SEO Special erfährst du alles, was du wissen musst und kannst mithilfe deiner neuen Insights mit einer deutlich verbesserten Website Performance durchstarten. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de.

