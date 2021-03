Unsere Speaker bei The Digital Bash EXTREME – Conversion-Optimierung

Nach ein paar einleitenden Worten von Marc Stahlmann, Co-Founder und CEO von OnlineMarketing.de, erklärt Frank Puscher, Gründer von SpeakersDelight, in einem kurzen Intro, warum sich ein Blick in das Unterbewusstsein der Kund:innen lohnt, um die Conversion Rate zu optimieren.

Anschließend wird André Morys, Gründer von Konversionskraft, in seinem Vortrag „Wer die Gefühlslage seiner Kunden nicht kennt, optimiert am Erfolg vorbei“ darüber sprechen, welche Rolle implizite Motive, Emotionen und die tiefe Kenntnis der Buyer Personas für die CRO spielen. Danach beantwortet der Experte etwaige Fragen in einem kurzen Q&A.

Den dritten Slot füllen Sara Volkmer, Director E-Business, und

Sebastian Bomm, Director User Experience, beide von Rose Bikes mit dem Thema „Dauerevolution Kundenerlebnis: Es ist kein Projekt, niemals perfekt und niemals fertig“. Gemeinsam zeigen sie Learnings und Praxisbeispiele aus User Experience, Customer Intelligence und E-Commerce. In einem kurzen Q&A im Anschluss beantworten die Conversion-Profis Fragen.

„Mehr Conversions im Online-Shop: Mit Onsite-Personalisierung & Optimierung zum Erfolg“ – diesen Titel trägt der vierte Vortrag von Felix Schirl, Gründer und CEO der trbo GmbH. Er erklärt, wie mit der smarten Kombination aus Daten, Technologie, Maßnahmen und Testing die User Experience und damit die Conversion-Zahlen verbessert werden können. Auch hier folgt ein kurzes Q&A.

Anschließend spricht Frank Puscher mit Erin Weigel, Principal Designer bei Booking.com, in einer Q&A-Session über Chancen in der Conversion-Optimierung, die sich aus gezieltem Testing und Analysen ergeben können.

Als Abschluss sprechen Frank Puscher, André Morys, Erin Weigel, Felix Schirl und Sebastian Bomm über die neusten Trends in der Conversion-Optimierung und geben zahlreiche Growth Hacks an die Teilnehmer:innen weiter.

Marc Stahlmann, Mitgründer und CEO von OnlineMarketing.de, liefert zum Ende des Digital Bash EXTREME die wichtigsten Takeaways des Vormittags.

Agenda

9:00 – 9:05 Uhr: Opening The Digital Bash EXTREME – Conversion-Optimierung

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de 9:05 – 09:15 Uhr: Intro

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight 09:15 – 9:45 Uhr: Wer die Gefühlslage seiner Kunden nicht kennt, optimiert am Erfolg vorbei

André Morys | Gründer | Konversionskraft

André Morys | Gründer | Konversionskraft 9:45 – 09:55 Uhr: Q&A mit André Morys

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight 09:55 – 10:25 Uhr: Dauerevolution Kundenerlebnis: Es ist kein Projekt, niemals perfekt und niemals fertig

Sara Volkmer | Director E-Business | ROSE Bikes ; Sebastian Bomm | Director User Experience | Rose Bikes

Sara Volkmer | Director E-Business | ROSE Bikes ; Sebastian Bomm | Director User Experience | Rose Bikes 10:25 – 10:35 Uhr: Q&A mit Sara Volkmer und Sebastian Bomm

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight 10:35 – 11:05 Uhr: Mehr Conversions im Online-Shop: Mit Onsite-Personalisierung & Optimierung zum Erfolg

Felix Schirl | Gründer und CEO | trbo GmbH

Felix Schirl | Gründer und CEO | trbo GmbH 11:05 – 11:15 Uhr: Q&A mit Felix Schirl

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight 11:15 – 11:45 Uhr: Q&A Session – Wir scheitern in 9 von 10 Fällen

Erin Weigel | Principal Designer | Booking.com ; Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight

Erin Weigel | Principal Designer | Booking.com ; Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight 11:45 – 12:05 Uhr: Abschlussrunde

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight ; André Morys | Gründer | Konversionskraft ; Erin Weigel | Principal Designer | Booking.com ; Felix Schirl | Gründer und CEO | trbo GmbH ; Sebastian Bomm | Director User Experience | Rose Bikes

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight ; André Morys | Gründer | Konversionskraft ; Erin Weigel | Principal Designer | Booking.com ; Felix Schirl | Gründer und CEO | trbo GmbH ; Sebastian Bomm | Director User Experience | Rose Bikes Ab 12:05 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir also jetzt so schnell wie möglich einen Zugang, um die facettenreichen Einblicke in die Conversion-Optimierung mitzunehmen und damit deine Strategie zu optimieren. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst kosten dich nur 99 Euro (inklusive Mehrwertsteuer). Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash EXTREME – Conversion-Optimierung von OnlineMarketing.de.