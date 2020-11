Unsere Speaker bei The Digital Bash EXTREME – Amazon

Zu Beginn erklärt Frank Puscher, Gründer von SpeakersDelight, welche Vor- und Nachteile der Handel über die E-Commerce-Plattform mit sich bringt.

Anschließend wird Amalyzer Christian Otto Kelm den Vortrag „Amazon Advertising – ein Trio mit 11 Fäusten“ halten und darauf eingehen, warum Brands keine ausgefeilte Gebotsstrategie brauchen, um auf Amazon erfolgreich zu sein. Danach beantwortet der Experte etwaige Fragen in einem kurzen Q&A.

Den dritten Slot füllt Franz Jordan, Geschäftsführer bei Sellics, mit dem Thema „Wenn die Maschine täglich neue Keywords findet – Automatisierung im Amazon Advertising“. Er erklärt, wie Unternehmen mit automatisierten Abläufen erfolgreich auf Amazon werben können. Auch Franz Jordan geht in einem anschließenden Q&A auf die Fragen der Teilnehmenden ein.

Dorothea Zehnpfennig, Head of Content Marketing bei sellvin AG, geht darauf ein, wie wichtig der richtige Bild-Content auf Amazon ist, um effektive Ads zu schalten.

Anschließend sprechen Liam Christie, Head of Marketplace & Performance, und Patrick Müller, Marketing Manager, ebenfalls von sellvin AG, in ihrem Vortrag „Private Label Marketing & Internationalisierung der Marktplätze“ über nützliche Tools und Chancen hinsichtlich des Marketings auf Amazon.

Auch die beiden Branchenexperten beantworten im Anschluss Fragen der Teilnehmenden. In einer abschließenden Tipps & Tricks-Runde können alle Teilnehmenden nochmal von den

Marketing Insidern Frank Puscher, Liam Christie, Christian Otto Kelm und Franz Jordan exklusive Insights abstauben.

Marc Stahlmann, Mitgründer und CEO von OnlineMarketing.de, liefert zum Ende des Digital Bash EXTREME – Amazon die wichtigsten Takeaways des Vormittags.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash EXTREME – Amazon

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight

Christian Otto Kelm | Amalyzer | AMALYZE AG

Christian Otto Kelm | Amalyzer | AMALYZE AG

Franz Jordan | Geschäftsführer | Sellics

Franz Jordan | Geschäftsführer | Sellics

Dorothea Zehnpfennig | Head of Content Marketing | sellvin AG

Liam Christie & Patrick Müller | Head of Marketplace & Performance Marketing Manager | sellvin AG

Liam Christie & Patrick Müller | Head of Marketplace & Performance Marketing Manager | sellvin AG

Frank Puscher, Liam Christie, Christian Otto Kelm, Franz Jordan

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir also jetzt so schnell wie möglich einen Zugang, um die facettenreichen Einblicke in das Amazon Marketing mitzunehmen und damit deine Strategie zu optimieren. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst du für nur 99 Euro (inklusive Mehrwertsteuer). Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash EXTREME – Amazon von OnlineMarketing.de.