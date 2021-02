Social Commerce, eine verbesserte CX und mehr Effizienz dank Datenanalyse: Bei The Digital Bash – E-Commerce bekommst du alle Insights, die du für deinen Online-Handel 2021 brauchst. Melde dich jetzt kostenlos an.

Social Distancing, die großflächige Schließung lokaler Geschäfte sowie die vermehrte Nutzung von digitalen Angeboten – die Coronapandemie hat unser tägliches Leben im vergangenen Jahr maßgeblich verändert. Auch der E-Commerce war unmittelbar von der weltweiten Verbreitung von Covid-19 betroffen – allerdings weitaus positiver als andere Bereiche. 2020 erlebte der Online-Handel einen regelrechten Boom, da die Menschen nicht mehr im Geschäft, sondern online shoppten. Ob sich dieser Trend auch 2021 fortsetzen wird, wie Businesses in diesem Jahr aus der Masse der Shopping-Angebote herausstechen können und welche Rolle Social Commerce künftig spielen wird, erfährst du bei The Digital Bash – E-Commerce. Sichere dir jetzt deinen Platz für The Digital Bash – E-Commerce am 18. Februar ab 09 Uhr.

The Digital Bash – E-Commerce: Das sind unsere Experten

Nachdem Natascha Ehlers, Business Development Managerin bei OnlineMarketing.de, den Digital Bash – E-Commerce eröffnet hat, folgt der erste Vortrag von Michael Freund, Director Sales DACH bei FINDOLOGIC. Er spricht in seinem Vortrag „Die Zukunft der Customer Experience – Was Shop-Betreiber jetzt berücksichtigen sollten“ über Trends, die Online-Händler 2021 erwarten können und welche Chancen sich aus der Coronakrise für den E-Commerce ergeben.

Weiter geht es mit Thorsten Mühling, Gründer und CEO von epoq. Er stellt die „7 Best Practices für die Personalisierung entlang der Customer Journey“ während seines Vortrags vor. Mühling gibt Tipps, wie du die einzelnen Phasen entlang der Customer Journey optimieren kannst und somit für Einkaufserlebnisse sorgst, die deine Conversion Rate steigen lassen.

Den dritten Speaker Slot belegt Christian Reichert, VP EMEA bei Productsup. Er widmet sich während seines Vortrags dem immer populärer werdenden Social Commerce. Reichert analysiert die Zukunft des Shopping-Erlebnisses und welche Rolle der Online-Handel über Social-Plattformen dabei spielt.

Christian Gees, DACH Sales Director bei ChannelAdvisor, und Dorian Densing, Digital Marketing Manager ebenfalls bei ChannelAdvisor angestellt, sprechen über Marktplatz-Strategien für 2021. Dabei geht es unter anderem um die aktuelle E-Commerce-Landschaft und das derzeitige Konsumverhalten sowie den Aufbau und die Diversifizierung einer erfolgreichen Marketplace-Strategie.

Zum Abschluss des Digital Bash – E-Commerce sprechen Sascha Biermann, Senior Account Executive bei Mapp Digital, und Thomas Kalinna, Senior Pre-sales Consulting ebenfalls bei Mapp Digital, über den E-Commerce im Jahr 2021 und wie mehr Effizienz durch gezielte Datenanalysen und Insights erreicht werden kann.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – E-Commerce

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Michael Freund | Director Sales DACH | FINDOLOGIC

Thorsten Mühling | Gründer und CEO | epoq

Christian Reichert | VP EMEA | Productsup

Christian Gees | Dorian Densing | DACH Sales Director | Digital Marketing Manager | ChannelAdvisor

Sascha Biermann | Thomas Kalinna | Senior Account Executive | Senior Pre-sales Consulting | Mapp Digital

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

