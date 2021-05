Bei unserer Digital Bash-Spezialausgabe bekommst du am 11. und 12. Mai wertvolle Insights namhafter Expert:innen und Brands, um auch dein Business am E-Commerce Boom teilhaben zu zu lassen.

Ein Wirtschaftszweig, der seit Beginn der Coronapandemie besonders boomt, ist der E-Commerce. Digitale Plattformen erfahren immer mehr Nutzungszeit und gewinnen User, der Social Commerce wird fast wöchentlich um neue Features bereichert und große Handelsplattformen wie Amazon oder Shopify setzen Rekordsummen um – und wachsen erstaunlich schnell. Denn die Menschen sind auf das Online Shopping angewiesen und immer mehr daran gewöhnt; und das insbesondere auch im Mobile-Kontext.

Daher ist es für Brands höchste Zeit, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den beschleunigten E-Commerce Boom für sich zu nutzen, um nachhaltig die Sichtbarkeit, den Markenwert und die Umsätze zu steigern. The Digital Bash – E-Commerce bietet dir dafür am 11. und 12. Mai jeweils ab 9 Uhr einen Vormittag lang ein facettenreiches Angebot an Best Practices und Expert:innen-Insights rund um die Themen Customer Experience, Markenschutz, Kund:innenloyalität, Conversion-Optimierung, E-Commerce-System und mehr. Dazu werden in den abwechslungsreichen und mit Praxisbeispielen untermauerten Vorträgen auch aktuelle Trends und konkrete Handlungsoptionen vorgestellt. Melde dich jetzt kostenlos an, um dir nicht nur eines der limitierten Tickets, sondern zugleich die Aufzeichnung der gesamten Konferenz zu sichern!