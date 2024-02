Erfahre beim Digital Bash EXTREME – Social Special am 7. März, was auf Social Media nicht nur ankommt, sondern auch im Kopf bleibt.

Bist du bereit für ein außergewöhnliches Event, das deine digitalen Fähigkeiten auf die nächste Stufe hebt? Dann tauche ein in eine Welt voller Innovation, Kreativität und grenzenloser Möglichkeiten. Am 7. März startet der Digital Bash EXTREME mit dem Social Special in eine neue Runde, in der du die neuesten Trends im digitalen Bereich entdecken und dich mit Gleichgesinnten vernetzen kannst. Sei dabei, wenn es besonders wird!

Speaker beim Digital Bash EXTREME – Social Special

Digital Bash Urgestein Patrick Klingberg ist auch beim Social Special am Start. Dieses Mal erklärt er in seinem Talk „Live is Live – nutze die pure Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe“, warum Live Streams heutzutage so relevant sind und wie du dieses Medium für dein Business nutzen kannst.

Nemo Tronnier, Mitgründer von Social DNA, präsentiert, wie künstliche Intelligenz im täglichen Social Media Management genutzt werden kann. In seinem Vortrag zeigt er dir verschiedene AI Tools, No-Gos und Gefahren sowie praktische Tipps für eine effektive Anwendung. Damit erfährst du, wie du die Produktivität steigern und erfolgreiche Social Media Strategien entwickeln kannst.

Erfahre in diesem Vortrag, warum User Generated Content (UGC) für deinen Social Media Erfolg entscheidend ist, am Beispiel von ZWILLING. Tauche ein und entdecke, wie UGC die Bindung zu deiner Community stärkt und die Authentizität deiner Marke hebt. Wir zeigen dir konkrete Beispiele und Strategien, um eine lebendige, engagierte Community aufzubauen.

In diesem Vortrag zeigt Ramona Meier von TERRITORY, wie du mit kleinen Accounts große Marketingerfolge erzielst. Erfahre, wie glaubwürdige Bewertungen vor einem Produktlaunch und 7K-Social-Media-Beiträge für Mülltüten möglich sind. Entdecke die Vorteile von Nano-Influencer Marketing und erhalte praktische Tipps und Key Takeaways, um beeindruckende Erfolge mit kleinen Accounts zu erzielen.

Erfahre in diesem Vortrag von Jakob Strehlow, Geschäftsführer von JakobStrehlow.de, wie Social Media Ads die Sichtbarkeit und Performance deines E-Commerce-Unternehmens bei Google und Amazon beeinflussen können. Entdecke die Verbindung zwischen Social-Media-Werbung mit SEO- und SEA-Strategien und optimiere deine Marketing-Strategie für spürbaren Erfolg im E-Commerce.

Oliver Bock präsentiert „Next-Level Social Media: Erschaffe Deinen Eigenen KI-Assistenten für Virale Inhalte“. Erfahre, wie du ein maßgeschneidertes GPT-Modell entwickeln kannst, um hochrelevante und authentische Social-Media-Inhalte zu generieren und den Prozess zu automatisieren. Bereit, GPT-Modell-Grundlagen, Personalisierung, plattformübergreifende Anwendbarkeit, Automatisierung der Content-Erstellung und praktische Anwendungsbeispiele zu meistern?

Deine Social-Agenda

9:00 – 09:10 Uhr: Opening

Patrick Klingberg | Unternehmer | Digitaler Architekt

9:10 – 09:30 Uhr: Live is Live – nutze die pure Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe

Nemo Tronnier | Mitgründer & Geschäftsführer | Social DNA

9:35 – 10:05 Uhr: Wie kann AI im Daily Social Media Doing eingesetzt werden?

Nemo Tronnier | Mitgründer & Geschäftsführer | Social DNA

10:10 – 10:25 Uhr: Pause

10:25 – 10:55 Uhr: Die Wichtigkeit von User Generated Content im Social Media Bereich

11:00 – 11:30 Uhr: Die Nano-Influencer-Revolution: Kleine Accounts, große Marketingerfolge

Ramona Meier | TERRITORY

11:30 – 11:50 Uhr: Pause

11:50 – 12:20 Uhr: E-Commerce: Der unterschätze Impact von Social Media Ads auf SEO und SEA bei Google und Amazon

Jakob Strehlow | Geschäftsführer | JakobStrehlow.de

12:25 – 12:55 Uhr: Next-Level Social Media: Erschaffe Deinen eigenen KI-Assistenten für Virale Inhalte

Oliver Bock | Oliver Bock

13:00 – 13:00 Uhr: Key Takeways & Abschluss

Patrick Klingberg | Unternehmer | Digitaler Architekt

Julie Kroeger | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Wie immer ist die Zahl der Plätze begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash EXTREME – Social Special von OnlineMarketing.de.