Seit rund einem Jahrzehnt mischen Influencer die Social-Szene auf. Brands erkennen nach und nach, wie wertvoll die loyale Audience eines Influencers sein kann und schließen Deals mit den Idolen ab. Doch nicht nur in der bunten Social-Media-Welt punkten die Meinungsführer:innen. Sogenannte Corporate Influencer sind mittlerweile in der breiteren Masse der Unternehmen und bei deren Mitarbeiter:innen angekommen – die Nachfrage und das Interesse von Unternehmensseite ist enorm, die Agentur- und Berater:innen-Szene kann sich vor Aufträgen kaum noch retten.

Beim Digital Bash EXTREME – Corporate Influencer am 08. Dezember ab 9:30 Uhr tauchen wir tief in das Thema ein. Du kannst von überall aus teilnehmen – egal, ob aus dem Home Office, dem Büro oder vom Balkon aus. Melde dich jetzt an und sichere dir dein Ticket für den Digital Bash EXTREME – Corporate Influencer sowie die Aufzeichnungen der Vorträge.

Expert:innenwissen direkt nach Hause

Nach der Begrüßung durch Marc Stahlmann führt Stefan Weigl in die Welt der Corporate Influencer ein. Er versucht anhand von Praxisbeispielen einzuordnen, welche Akteur:innen welchen Mehrwert für Unternehmen bringen können und welche Herausforderungen es dabei zu bewältigen gilt.

Eugenia Mönning und Nele Ackermann schließen mit ihrem Vortrag an und steigen tiefer in das Thema ein. Die beiden geben Einblicke in das Corporate-Influencer-Programm von OTTO und klären, wie man geeignete Menschen für die Rolle findet und welchen Support diese brauchen.

Sowohl die Employer Brand als auch die Reputation und Sichtbarkeit eines Unternehmens können durch die Zusammenarbeit mit Corporate Influencern gestärkt werden. Marina Zayats berät Führungskräfte und Vorstände beim Aufbau ihrer Personal Brand und kann in ihrem Vortrag ihr Wissen teilen.

Nach einer kurzen Pause folgt ein Impulsvortrag von Dr. Kerstin Hoffmann. Sie wird handfeste Tipps geben, welche typischen Fehler vermieden werden können und wie der richtige Start gelingt.

Genau so praktisch geht es im Panel weiter, wenn Dr. Kerstin Hoffmann, Hartmut König, Johanna Fritz, Sinah Titzmann und Winfried Ebner aus ihren Projekten berichten und Erkenntnisse aus erster Hand teilen. Auch das Publikum bekommt hier die ausgiebige Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Den Abschluss macht Klaus Eck mit einem Vortrag zum Thema Storytelling. Denn auch wenn die sehr persönliche Kommunikation von Corporate Influencern einige Unternehmen zunächst verwundern mag, ist dies doch ein ausschlaggebender Teil der Strategie.

Die Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Begrüßung und Intro

9:40 – 10:10 Uhr: Einführung ins Thema – Bedeutung, Typen und Herausforderungen

Stefan Weigl | Senior Account Manager | Fink & Fuchs AG

Stefan Weigl | Senior Account Manager | Fink & Fuchs AG 10:10 – 10:40 Uhr: Corporate Influencer – echter als jedes Influencer-Sternchen

10:40 – 11:10 Uhr: Mut zur Persönlichkeit: Erfolgreich positionieren als Corporate Influencer auf LinkedIn

Marina Zayats | Co-Founder | Schaffensgeist

11:10 – 11:30 Uhr: Pause

11:30 – 11:45 Uhr: Impulsvortrag: Learnings aus der Praxis, Dos & Don’ts und fünf handfeste Tipps für den Start

Dr. Kerstin Hoffmann | Expertin für Corporate-Influencer-Strategien 11:45 – 12:30 Uhr: Insights aus Unternehmen: Praktiker:innen berichten aus ihren Projekten

12:30 – 13:00 Uhr: Whats next? Warum Corporate Influencer persönlich kommunizieren sollten

Klaus Eck | Kommunikationsberater und Content-Stratege

13:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

