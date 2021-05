Es ist Zeit, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und mit deinem B2B-Unternehmen 2021 durchzustarten. Dabei helfen dir unsere Expert:innen mit zahlreichen Insider-Tipps und Best Practices. Melde dich jetzt kostenlos für unseren Digital Bash – B2B an.

Omnichannel, Social Media Marketing, Competitive Intelligence und immer wieder Sales – du kannst mit diesem Gewirr aus Buzzwords nichts anfangen? Keine Sorge. Unsere Expert:innen entwirren für dich anschaulich und unkompliziert diese Begrifflichkeiten und zeigen dir, was dahinter steckt. Denn all die Bereiche, die hinter den eingangs genannten Schlagworten stehen, können dir dabei helfen, deinem B2B-Unternehmen einen echten Boost zu verleihen. Das glaubst du nicht? Dann überzeuge dich selbst und melde dich gleich kostenlos zu unserem Digital Bash – B2B am 01. Juni ab 09 Uhr an.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 01. Juni keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.

Die Speaker beim Digital Bash – B2B

Nachdem Marc Stahlmann, Mitgründer und CEO von OnlineMarketing.de, die Web-Konferenz eröffnet hat, folgt der erste Vortrag von Uli Zimmermann. Uli ist Geschäftsführer bei eMinded und spricht in seinem Vortrag darüber, wie du LinkedIn Ads und Social Selling smart verknüpfst und so das Maximum aus deinen Kampagnen herausholst.

Im nächsten Slot spricht Lea Reutter, Senior Sales Manager New Business bei der Meltwater GmbH, über „Competitive Intelligence im B2B“. Sie zeigt, welche Erkenntnisse man mit Hilfe von Social Media und Media Intelligence gewinnen und für das eigene Business nutzen kann.

Als dritter an der Reihe ist Arne Schlüter, Director Sales Engineering bei Sitecore. Unter dem Titel „Omnichannel im B2B Marketing: Daten, Analysen, Personalisierung, Content & Conversions – die perfekte Combo richtig eingesetzt“ erklärt Arne, wie Unternehmen digital und schnell auf neue Entwicklungen reagieren und so mehr Conversions herausholen können.

„Marketing & Sales als Go-to-Market Team: Im digital Sales ist nur erfolgreich, wer Marketing und Sales zusammen bringt“ – so lautet der Titel des vierten Vortrags. Dieser wird von Susanne Heckel, Senior Director, Enterprise Sales bei Seismic, gehalten und verspricht facettenreiche Einblicke, wie das B2B Marketing dem Vertrieb helfen kann, das Vertrauen der Kund:innen zu gewinnen.

Last but not least hält Martin Meyer-Gossner, CX Solution Strategist bei Qualtrics, einen Vortrag. Das Thema und der Titel sind bis dato allerdings noch nicht bekannt.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – B2B

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 09:40 Uhr: LinkedIn als Turbo Boost für das digitale B2B Marketing

Uli Zimmermann | Geschäftsführer | eMinded GmbH 09:45 – 10:15 Uhr: Competitive Intelligence im B2B

Lea Reutter | Senior Sales Manager New Business | Meltwater GmbH 10:20 – 10:50 Uhr: Omnichannel im B2B Marketing: Daten, Analysen, Personalisierung, Content & Conversions – die perfekte Combo richtig eingesetzt

Arne Schlüter | Director Sales Engineering | Sitecore 10:55 – 11:25 Uhr: Marketing & Sales als Go-to-Market Team: Im digital Sales ist nur erfolgreich, wer Marketing und Sales zusammen bringt

Susanne Heckel | Senior Director, Enterprise Sales | Seismic 11:30 – 12:00 Uhr: TBA

Martin Meyer-Gossner | CX Solution Strategist | Qualtrics Ab 12:00 : Key Takeaways und Abschluss

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema B2B Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst dabei komplett kostenlos. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – B2B von OnlineMarketing.de.