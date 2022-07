Erreicht dein Unternehmen die Sichtbarkeit, die es verdient? Wenn nicht, dann sichere dir jetzt Tickets für unsere SEO-Ausgabe und lerne, wie Google nach deiner (Triller-)Pfeife tanzt.

Dein Unternehmen soll ganz einfach sehr gut auffindbar sein? Dann kreiere jetzt mehr Sichtbarkeit im Netz. Mit ein paar Tipps und Tricks im Bereich SEO, Search Engine Optimization, können deine Suchergebnisse höher ranken und dadurch einen größeren Kund:innenstamm von deinen Inhalten überzeugen. Doch worauf kommt es dabei an?

SEO ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Im Grunde ist es wie im Backwarenladen: Wenn du besonders freundlich zur verkaufenden Person bist, behandelt dich dieser in der Regel auch sehr nett. Genau so ist es auch bei den Suchmaschinen, die dir – wenn du ein paar einfache Muster und Regeln beachtest – mit hohen Platzierungen im Suchverlauf entgegenkommen. Am 11.08.2022 hast du bei unserem Digital Bash – SEO die exklusive Chance an nur einem Vormittag grundlegende SEO Insights zu erhalten, die dein Search Ranking pushen können.

Das wissen unsere Speaker

Nach einer Einleitung durch OnlineMarketing.de CEO Marc Stahlmann startet Steffen Pfeiffer, Senior SEO Manager der Löwenstark Digital Group, mit dem ersten Vortrag in den Vormittag. In seinem Vortrag „Künstliche Intelligenz in der SEO: Wie Shopbetreiber jetzt richtig durchstarten können“ spricht er über spannende Anwendungsfälle zum Thema AI im E-Commerce. Wie künstliche Intelligenz dir die Aufgaben abnehmen kann, die sonst eher an Praktikant:innen gehen würden, lernst du in Steffens Vortrag.

Was Käse, Wein und Trillerpfeifen mit SEO gemeinsam haben, erklärt dir Malte Landwehr. Er ist Head of SEO bei idealo und weiß, warum Tesla Trillerpfeifen produziert und weswegen Boris Johnson denkt, Menschen würden im Homeoffice von Käse abgelenkt werden. Spoiler: SEO liebt Aussagen mit Clickbaiting-Potenzial. Also: Einschalten und dazu lernen.

Auch Nina Baumann ist dabei. Sie ist Unternehmerin bei Linkspiel und kennt sich – wie der Brand-Name vermuten lässt – mit Links bestens aus. Von Nina lernst du, was das Geheimnis hinter erfolgreichen Links ist und wie deren Aufbau aussehen sollte. Falls der Begriff UTM Source dir also noch immer Kopfschmerzen bereitet, wirkt dieser Vortrag wie Aspirin.

Unser SEO-Quartett wird zu guter Letzt vom Geschäftsführer der Sensional Marketing GmbH komplettiert. Bastian Sens ist der Experte, wenn es darum geht, SEO-Strategien zu erstellen und endlich erfolgreich umzusetzen. Beweis dafür ist nicht zuletzt sein Unternehmen.

Auf diese Agenda kannst du dich freuen

Diese Talks erwarten dich beim Digital Bash – SEO am 11.08.2022. Wir freuen uns auf dich!

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – SEO

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

Steffen Pfeiffer / Senior SEO Manager | Löwenstark Digital Group

Malte Landwehr / Head of SEO | idealo

Nina Baumann / Unternehmerin | Linkspiel

Bastian Sens / Geschäftsführer | Sensational Marketing GmbH

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

