Das Digital Bash Team hat einen ganz besonderen Deep Dive in die Tiefen des Suchmaschinen-Marketings für die vorbereitet. In der Hamburger Innenstadt erwarten dich facettenreiche Insights von waschechten SEA-Expert:innen. Vom Trend-Thema ChatGPT über Conversions bis hin zu YouTube Ads, Performance-Optimierung bei Performance Max und Hot Takes in der Diskussion stehen diverse brandaktuelle Themen auf der Agenda für unser neues Format SEA LIVE – das du auch ideal zum Networken nutzen kannst.

Am 8. November erwartet doch unser neues hybrides Format, welches sich nach reiflicher Planung mit allen Wassern gewaschen hat.

Search Advertising neu gedacht

Nach einer kurzen Begrüßung zum SEA-Live von Moderatorin Michelle Sobek und Arne Rosemeyer von AdStrat erwartet dich Cindy Ebner von Kosch Klink Performance auf der Bühne. Ihre Frage an dich: Schöpfst du bereits das volle Potential der KI für SEA aus? Falls nicht, liefert Cindy dir eine praxisorientierte Anleitung, mit der du ChatGPT optimal für die Konzeption, das laufende Monitoring sowie die Optimierung deiner SEA-Kampagnen einsetzen kannst. Mittels intelligentem Prompt Design steigerst du deine Produktivität und erzielst somit bessere Ergebnisse.

Wie baust du eigentlich Kampagnen für KI? Martin Röttgerding von Bloofusion stellt einen neuen zeitsparenden Ansatz vor, der Marketern die Möglichkeit der totalen Kontrolle über Anzeigen offenbart – inspiriert von ChatGPT und Co. Damit bist du mit der optimalen Kampagnenstruktur fürs KI-Zeitalter gewappnet.

Nach einer kurzen Kaffeepause geht Marco Reinhold von der digit.ly GmbH der Frage nach, wie du Conversions richtig erfassen kannst. Anlässlich des Systemwechsels von Universal Analytics zu Google Analytics 4 hinterfragt er Qualität und Quantität des bisheriges Conversion Trackings von Grund auf. Folgende Key Learnings erwarten dich: Verständnis von Unterschieden zwischen Conversion-Zählung, Traffic und Consent Rate, Erstellung von „enhanced Conversions” für Analytics 4, Unterschiede und Möglichkeiten von client-/serverside Tagging und vieles mehr.

Mit YouTube Ads deine Marketing-Ziele erreichen? Das ist einfacher als gedacht. Von Pia Hoffmann von OTTO erfährst du, wieso du genau jetzt mit YouTube Ads starten solltest und welche Ergebnisse sich damit für dein Unternehmen erzielen lassen.

Maximale Leistung, minimale Sorgen? Alles möglich mit Googles Performance Max. Kevin Dette und Daniel Flesch von der mso digital GmbH & Co. KG teilen ihre Erfahrungswerte zu Performance Max-Kampagnen aus Agentursicht mit dir. Dabei werden Vor- und Nachteile in dem Kampagnenformat kritisch beleuchtet. Darüber hinaus erwarten dich Best Practices, die dich zur Optimierung deiner zukünftigen Performance Max-Kampagnen inspirieren.

In unserem SEA Super Panel erwarten dich Hot Takes und der Status quo. Erfahre aus erster Hand von Branchenexpert:innen, wie sie SEA-Herausforderungen im Jahr 2023 gemeistert haben und was die Zukunft bereit hält. Zusätzlich zur Diskussion erhältst du auch die Chance, dich mit deinen eigenen Fragen ins Panel einzubringen und qualifizierte Antworten von Pia Hoffmann und Steffen Nolte (freenet AG) zu erhalten.

Tauche mit Martina Janeckova von SYZYGY Performance Marketing in die Welt erfolgreicher Online-Werbung ein und sichre dir wertvolle Insights in der SEA Site Clinic. Entdecke, wie du deine Website für maximale Conversion aufpolierst. Schalte ein und verleihe deiner Marketing-Strategie den perfekten Schliff!

Wenn du ein Google Account Manager bist, dann ist dieser Vortrag für dich unerlässlich: Holger Schulz von der data-inside GmbH liefert dir astreine Skripte für alle Google Ads Account Manager. Seine Devise lautet: So wie man kein:e Mechaniker:in sein muss, um Auto zu fahren, muss man kein:e Techniker:in sein, um Google Ads-Skripte zu nutzen!

Schließlich neigt sich ein langer Tag dem Ende und es bleibt nur noch die Frage offen: Wer wird SEA-Quizmeister:in? Michelle und Arne überraschen dich final mit einem interaktiven Format, in dem du dein Wissen auf die Probe stellen und deine Learnings aus dem SEA LIVE Deep Dive anwenden kannst.

Dein LIVE-Programm

9:30 – 9:40 Uhr: Begrüßung

Michelle Sobek | OnlineMarketing.de

Arne Rosemeyer | AdStrat

9:45 – 10:15 Uhr: ChatGPT für SEA-Kampagnen

Cindy Ebner | Kosch Klinik Performance

10:20 – 10:50 Uhr: Die richtige Kampagnenstruktur fürs KI-Zeitalter

Martin Röttgerding | Bloofusion

10:55 – 11:25 Uhr: Kaffeepause

11:30 – 12:00 Uhr: Conversiontracking debunked – Wie erfasse ich Conversions richtig?

Marco Reinhold | digit.ly GmbH

12:05 – 12:35 Uhr: YouTube Ads von Branding bis Performance: Wie du YouTube für deine Marketingziele rockst

Pia Hoffmann | Otto (GmbH & Co KG)

12:40 – 13:40: Mittagspause

13:45 – 14:15: Maximale Leistung, minimale Sorgen? Google's Performance Max im Rampenlicht.

Kevin Dette | mso digital GmbH & Co. KG

Daniel Flesch | mso digital GmbH & Co. KG

14:20 – 15:05 Uhr: Das SEA Super Panel: Hot Takes und Status quo

Steffen Nolte | freenet AG

Pia Hoffmann | Otto (GmbH & Co KG)

15:10 – 15:40 Uhr: Die SEA Site Clinic

Martina Janeckova | SYZYGY Performance Marketing

15:45 – 16:15 Uhr: Kaffeepause

16:20 – 16:50 Uhr: Skripte für JEDEN Google Ads Account Manager

Holger Schulz | data-inside GmbH

16:55 – 17:25 Uhr: Wer wird SEA Quizmeister?

Michelle Sobek | OnlineMarketing.de

Arne Rosemeyer | AdStrat

17:30 Uhr: Ende

Michelle Sobek | OnlineMarketing.de

Daniela Chikato | talentrakete GmbH

