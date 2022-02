Nach dem ausverkauften Debüt 2019 geht die Rheinwerk Online Marketing Konferenz vom 3. bis 5. Mai 2022 in die zweite Runde: Dieses Jahr als rein digitale Konferenz mit zwei zusätzlichen Workshop-Tagen und Top-Expert:innen aus der Branche. [Anzeige]

2022 ist es wieder so weit. Nach einer Zwangspause in den vergangenen Jahren kehrt die Rheinwerk Konferenz als rein digitale Veranstaltung zurück. Dabei geht der Verzicht auf ein Treffen vor Ort mit einem großen Programm-Upgrade einher. Denn der Konferenztag am 3. Mai deckt mit mehr als 20 Fachvorträgen das gesamte Online-Marketing-Spektrum ab. Insights erhältst du dabei unter anderem von Felix Beilharz, Petra Sammer, Robert Weller und Christian Solmecke. Zusätzlich aber liefern dieses Jahr fünf eintägige Workshops und vier zweitägige Masterclasses am 4. und 5. Mai mannigfaltige Themen ab: Content Marketing, SEO, Facebook Ads, Webanalyse, LinkedIn und dergleichen mehr. Du kannst dich direkt anmelden – und bis zum 15. März noch preisreduzierte Early Bird Tickets ergattern.

Online Marketing für alle: Drei Tracks mit Insights zu verschiedensten Fachgebieten

Den Konferenzauftakt am 3. Mai bestreitet Technologiekorrespondent und Autor Thomas Ramge, der unter anderem für brand eins und The Economist schreibt. In seiner Eröffnungskeynote „Augmented Intelligence – Wie wir mit Daten und KI besser entscheiden“ wirft er die Frage auf, wo die Grenzen automatisierter Entscheidungsfindung verlaufen.

Die weiteren Vorträge am Konferenztag bieten einen umfassenden Einblick in alle wichtigen Themen des digitalen Marketings. Egal ob du dich auf Conversion-Optimierung, Storytelling, E-Mail Marketing oder deine nächste YouTube-Kampagne konzentrierst – du kannst wertvolle und praxisnahe Tipps mitnehmen. Führende Speaker der Branche wie Felix Beilharz, Christian Solmecke, Christine Henning und Robert Weller vermitteln Grundlagen und fundiertes Hintergrundwissen zu allen Kanälen. Das Konferenzprogramm umfasst über 20 Sessions und zwei Keynotes in drei parallelen Tracks.

Der digitale Konferenztag ist ideal, um sich einen Überblick zu verschaffen und neue Innovationen, Tools und Techniken kennenzulernen,

erklärt Markus Hövener, Gründer der Online-Marketing-Agentur Bloofusion und Podcaster (Search Camp). Wie ein Website Relaunch über die Bühne geht, ohne bei Google an Sichtbarkeit zu verlieren, verrät er ebenfalls am 3. Mai.

Doch neben Vorträgen zu technischen Themen wie SEO, Webanalyse und Marketing Automation kommen auch die Kreativthemen nicht zu kurz: Wie entwickle ich eine Content-Strategie? Was braucht eine gute Geschichte? Worauf muss ich bei der Gestaltung meiner Ads für Facebook und Instagram achten? Wie sollten Texte heute geschrieben sein, damit sie zünden und verkaufen? Sessions zu zeitgemäßer Teamarbeit und zu rechtlichen Grundlagen runden das Programm ab.

Learnings, Learnings, Learnings: Zwei Tage mit Workshops und Masterclasses

Neu ist 2022 das umfassende Angebot an eintägigen Workshops und zweitägigen Masterclasses. Stephan A. Effertz, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb und Finanzen beim Rheinwerk Verlag, erklärt:

Mit unseren neuen Workshops und Masterclasses bieten wir den Teilnehmenden die Gelegenheit, tief in ein Thema einzutauchen und sich intensiv weiterzubilden. Dazu haben wir gemeinsam mit unseren Dozent:innen neun Intensivseminare konzipiert – zu den Themen, die alle Online Marketer heute und in Zukunft beherrschen sollten.

Zur Auswahl stehen Workshops und Masterclasses zu folgenden Themen:

achtsame Social-Media-Strategien

Kund:innengewinnung über Content Marketing

How-to TikTok 2022

Einführung in die Web-Analyse

LinkedIn Marketing

SEO ist mehr als nur Keywords

Texten und angewandtes Storytelling

Erfolgreiche Ads auf Instagram und Facebook

Online-Marketing-Praxis für KMU, Selbstständige und Start-ups

Die Dozent:innen sind erfahrene Expert:innen wie Petra Sammer, Daniel Zoll, Florian Litterst und Andreas Berens. Die Workshops vermitteln den Teilnehmer:innen nicht nur wichtige Basics, sondern auch Best Practices, die sie direkt umsetzen können. Genau wie der Konferenztag finden auch sie online statt, in einer modernen und interaktiven Lernumgebung. Dank dieser kommt auf dem digitalen Event auch das Networking mit Speakern und Fachkolleg:innen nicht zu kurz.

Du kannst dich schon jetzt für die gesamte Experience bei der neuen Ausgabe der Rheinwerk Konferenz anmelden. Natürlich hast du auch die Option, nur die Konferenz oder nur die Workshops deinem Interessengebiet gemäß auszuwählen.

Die Rheinwerk Online Marketing Konferenz findet vom 3. bis 5. Mai 2022 online statt. Tickets für Konferenz, Workshops und Masterclasses sowie Kombitickets (preisreduziert) sind noch bis zum 15. März mit Early-Bird-Vorteil erhältlich!

