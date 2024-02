Im April 2024 wird das Rheinwerk Digital Marketing Camp endlich wieder live vor Ort stattfinden und verspricht Vorträge von Top-Expert:innen wie Britta Behrens, Felix Beilharz und Petra Sammer. Auf zwei Bühnen erwarten dich umfassende Einblicke in Social Media, SEO, KI, Inbound Marketing und vieles mehr. Sei dabei und sichere dir schon jetzt deinen Platz in den fokussierten Workshops nach dem Konferenztag. [Anzeige]

Das Rheinwerk Digital Marketing Camp bietet eine einzigartige Gelegenheit für Marketer und Interessierte, bei der sich Lernen und Netzwerken perfekt vereinen. Nach fünf Jahren digitaler Durchführung kehrt die Veranstaltung nun mit einem neuen Namen und einem frischen Konzept auf die Bühne zurück. Vom 24. bis 26. April 2024 präsentiert der Rheinwerk-Verlag die Online-Marketing-Konferenz wieder live vor Ort, und diesmal findet sie in der modern ausgestatteten Jugendherberge Düsseldorf statt, was den einzigartigen „Camp“-Charakter der Veranstaltung unterstreicht.

Das Digital Marketing Camp in der Übersicht: 16 Fachvorträge in zwei Tracks

Die Teilnehmer:innen erwartet ein vielseitiges Programm mit 16 Fachvorträgen zu den wichtigsten und aktuellsten Themen des digitalen Marketings. Von Content Marketing über Conversion-Optimierung bis hin zu Suchmaschinenoptimierung, Marketing Automation und Künstliche Intelligenz – hier werden alle relevanten Bereiche abgedeckt. Top-Speaker wie Björn Tantau, Britta Behrens, Christian Solmecke, Markus Hövener und Petra Sammer werden ihre Expertise teilen, während Felix Beilharz mit seiner Keynote über die Herausforderungen der Generation Z sprechen wird. Entdecke jetzt das gesamte Programm und finde deine persönlichen Highlight-Themen. Besonders im Fokus der Konferenz steht das Thema Künstliche Intelligenz und Gen AI im Besonderen, das für Online Marketer immer relevanter wird.

Mitten in Düsseldorf kannst du dir 2024 enorm viel Marketing Know-how sichern, © Rheinwerk

Die Besucher bekommen einen Überblick darüber, was wichtig wird, wie neue Tools und Techniken die Arbeit erleichtern und gewinnbringend für das eigene Marketing eingesetzt werden können. Ich freue mich, dass wir viele namhafte Speakerinnen und Speaker für unser Camp gewinnen konnten. Sie werden uns zeigen, wie Digital Marketing heute funktioniert und einen Ausblick geben, wohin die Reise geht.

sagt Stephan Mattescheck, verantwortlich für das Programm des Rheinwerk Digital Marketing Camps.

Intensiv lernen: Zwei Tage mit Workshops und Masterclasses

Am 25. und 26. April haben die Teilnehmer:innen im Anschluss an die Konferenz die Möglichkeit, an eintägigen Workshops und zweitägigen Masterclasses teilzunehmen, um sich intensiv weiterzubilden. Zur Auswahl stehen Workshops für erfolgreiche Texte, Google Analytics 4 und KI-Strategien für ChatGPT und Co. Die zweitägigen Masterclasses befassen sich intensiv mit Content Creation und KI sowie Ads bei Facebook und Instagram. Darüber hinaus gibt es eine Content-Strategie-Masterclass mit Miriam Löffler, die alle Aspekte des Content Marketings beleuchtet. Mach dir ein Bild von den Workshops, die im Angebot sind.

Auf den Bühnen des Events werden Best Practices für diverse Marketing-Bedürfnisse geteilt, © Rheinwerk

Nach den Workshops kehren die Teilnehmer:innen mit vielen Best Practices im Gepäck nach Hause zurück, die sie unmittelbar in ihrem beruflichen Umfeld anwenden können. Zusätzlich haben sie wertvolle neue Kontakte geknüpft. Denn das Rheinwerk Digital Marketing Camp bietet nicht nur eine Lernplattform, sondern auch eine Gelegenheit zum Networking und zum Austausch auf Augenhöhe mit Branchenexpert:innen. Die Jugendherberge Düsseldorf ist ein moderner Veranstaltungsort, der leicht zu erreichen ist. Am Abend des Konferenztags erwartet die Teilnehmer ein Get-Together mit köstlichem Essen.

Geschäftsführer Stephan A. Effertz weiß:

Man verbindet diesen Ort gerne mit Lagerfeuer und vielfältigen Begegnungen, eben mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Für uns war die moderne Jugendherberge Düsseldorf sofort die richtige Location, um wissbegierige Konferenzteilnehmer zusammenzubringen, die intensiv lernen und ihre Erfahrungen miteinander teilen wollen. Optimale Bedingungen also für das Rheinwerk Digital Marketing Camp 2024 als Live-Event.

Das Rheinwerk Digital Marketing Camp ist ein Muss für alle, die im Online Marketing tätig sind oder sich dafür interessieren. Es ist die Folgeveranstaltung der Rheinwerk Online Marketing Konferenz, die 2019 in Köln debütierte; einen Einblick darin erhältst du im Video:

Nachdem die Konferenz in den vergangenen Jahren als digitales Event veranstaltet wurde, kehrt sie 2024 mit neuem Namen und Konzept auf die Bühne am Düsseldorfer Rhein zurück. Sichere dir jetzt dein Early Bird Ticket und informiere dich über das umfassende Marketing-Treffen, dein Event Highlight im April 2024.