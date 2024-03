Eine Krise ist noch lang kein Grund zur Panik: Der Digital Bash – Marketing aus der Krise ist am 10. April dein Anker für Good Times.

Speaker beim Digital Bash – Marketing aus der Krise

Thomas Hertkorn von Peak Ace AG sieht die derzeitige Situation nicht als Krise, sondern als Normalisierung des Marketings. Er beleuchtet den Umgang mit aktuellen Herausforderungen wie Krieg, Energieproblemen und KI. In seinem Vortrag erfährst du von konkreten Lösungsansätzen und Strategien, um die Kund:innen von heute zu erreichen. Durch seine Erfahrungen bei a&o Hostels, mit unerwarteten Situationen wie Messerstechereien und Schießereien, untermauert er seine Punkte und zeigt, wie man selbst in schwierigen Zeiten erfolgreich sein kann.

André Morys, Gründer von konversionsKRAFT AG, spricht über die Bedeutung von Agilität und Anpassungsfähigkeit in Krisenzeiten. Er präsentiert Methoden, um Marketing-Aktionen kontinuierlich zu testen und zu verbessern. Der Vortrag zielt darauf ab, dir konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen du aus jeder Krise gestärkt hervorgehen kannst.

Olimpia Hordynski, Gründerin des Women in Sales Network, teilt Einblicke in die Entwicklung von Resilienz und Wachstum innerhalb von Netzwerken, selbst in Krisenzeiten. Ihr Vortrag deckt innovative und kreative Strategien ab, die auch dein Community Building im Ausnahmezustand stärken und vorantreiben.

Wie navigiert man am besten durch die ständig wechselnden Herausforderungen der Marketing-Welt? In dieser spannenden Diskussionsrunde erwarten dich Frank Sültmann, Jan König, Jenny Görlich, Jesh Sukhwani, René Weber, René Alexander Weber und Sven Markschläger auf der Bühne. Gemeinsam diskutieren sie unterschiedliche Strategien und Ansätze, um aktuellen Marketing-Krisen effektiv zu begegnen.

Jakob Strehlow, Geschäftsführer von JakobStrehlow.de, konzentriert sich auf die optimale Nutzung von Werbebudgets zur Umsatzsteigerung durch Facebook Advertising. Er bietet einen tiefen Einblick in erfolgreiche Strategien und Techniken, die zu maximalem ROI führen.

Falk Ebert, Freelance Consultant bei Falk Ebert Strategy & Innovation, adressiert das Problem der zunehmenden Uniformität und Unglaubwürdigkeit im Marketing. Er zeigt auf, inwiefern Authentizität und Glaubwürdigkeit die entscheidenden Faktoren sind, um im Zeitalter der KI herauszustechen.

Diese Inhalte erwarten dich

9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung

Julie Kroeger | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 09:30 Uhr: Impuls – alles Krise im Marketing oder Normalität?

Thomas Hertkorn | Lead AI & Innovations | Peak Ace AG

Thomas Hertkorn | Lead AI & Innovations | Peak Ace AG

9:35 – 10:05 Uhr: Aus der Krise testen und optimieren

André Morys | Gründer | konversionsKRAFT AG

André Morys | Gründer | konversionsKRAFT AG

10:10 – 10:40 Uhr: Krisen-Resilienz: Growth Hacks für dein Communitybuilding

Olimpia Hordynski | Founder | Women in Sales Network

Olimpia Hordynski | Founder | Women in Sales Network

10:45 – 11:05 Uhr: Pause

11:05 – 11:45 Uhr: Diskussion: Wege aus der Marketing-Krise

Frank Sültmann | Managing Director Nordeuropa | GumGum

Jan König | Co-Founder | ODALINE

Jenny Görlich | Managing Partner Performance | OMD Germany

Jesh Sukhwani | Global In-Housing Media, Ad-Tech & Data COE Director | Lenovo

René Weber | Freelancer PR, Marketing und Event

Sven Markschläger | Consultant

11:40 – 11:55 Uhr: Pause

11:50 – 12:20 Uhr: Das Optimum aus seinen Budgets rausholen und mehr Umsatz generieren (Best Practice Meta Ads)

Jakob Strehlow | Geschäftsführer | JakobStrehlow.de

12:25 – 12:55 Uhr: KI-Content-Einheitsbrei, Follower-Kauf & Co.: Wie Marketing wieder mehr Glaubwürdigkeit bekommt

Falk Ebert | Freelance Consultant | Falk Ebert Strategy & Innovation

Falk Ebert | Freelance Consultant | Falk Ebert Strategy & Innovation

13:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Julie Kroeger | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Julie Kroeger | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

