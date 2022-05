Viele HR-Abteilungen nutzen die Möglichkeiten digitaler Prozesse und Tools im Recruiting nicht aus. Dabei kann eine unzureichende Digitalstrategie im HR-Bereich zu weniger qualifizierten Bewerber:innen und höheren Absprungraten im Bewerbungsprozess führen. Wie du digital aufrüsten und somit die wichtigste Ressource deines Business' gewinnen und halten kannst, erfährst du am 2. Juni beim Digital Bash.

Der Arbeitsmarkt hat sich hin zu einem Arbeitnehmer:innenmarkt gewandelt – vor allem durch die Entwicklungen und Diskussionen über Themen wie beispielsweise Remote Office, Kund:innenkontakt oder Work-Life-Balance seit Anbeginn der Covidpandemie sind die Erwartungen der Arbeitnehmer:innen an Unternehmen gestiegen. Auch deswegen müssen Recruiting-Prozesse neu gedacht und digital umgesetzt werden, um als Unternehmen Bewerber:innen anziehen und überzeugen zu können. Beim Digital Bash – HR: Digital Recruiting in 2022 erhältst du eine Übersicht über aktuelle Trends in den Bereichen Recruiting, Employer Branding, Führung und New Work.

Sicher dir dein Ticket für den 2. Juni 2022 ab 9:30 Uhr, um von unseren Expert:innen die Extraportion Know-how, Praxisbeispiele und Einblick in die wichtigsten HR-Trends zu erhalten, damit du dein Recruiting anschließend direkt transformieren, digitalisieren und attraktiv gestalten kannst. Du gewinnst speziell Einblick in die Themen Candidate Centered Content, Remote Work, Candidate Journey und Reputation sowie in eine Studie zum Thema Mitarbeiter:innenmanagement. Melde dich jetzt für den Deep Dive rund um Digital Recruiting an.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – HR: Digitales Recruiting in 2022

Nach der Begrüßung durch OnlineMarketing.de-CEO Marc Stahlmann geht’s los mit Norman Zander von der Raven51 AG. Er erklärt, warum Candidate Centered Content zu mehr qualitativen Bewerber:innen verhelfen kann und gibt Einblick darin, wie sich Recruiting-Reichweite heutzutage erfolgreich steuern lässt.

Anschließend geht es mit Remote-Arbeit weiter. Das Thema wird in den Medien, in beruflichen Netzwerken sowie im Betrieb viel diskutiert. Die Frage, welche Variante für das jeweilige Unternehmen am besten funktioniert, gilt es zu beantworten. Die Antwort kann je nach Branche und Tätigkeit individuell sein. Ivana Baumann von HRworks erklärt, welche Formen es überhaupt gibt und welche Regeln und Strategien für eine erfolgreiche moderne Remote-Arbeit wichtig sind.

Weiter geht’s mit dem KundenTalk mit Anna Langhammer von Personio. Sie ist überzeugt, dass die Herausforderung der Digitalisierung, speziell im Bereich HR, gemeinsam effektiver bewältigt werden kann und liefert Insights, wie Unternehmen die HR-Abteilung digital aufrüsten kann. Zudem liefert sie Ergebnisse und Erkenntnisse einer Studie zum Thema Mitarbeiter:innenmanagement.

Im nächsten Slot dreht sich alles um die Candidate Journey. Larissa Karge von Aon’s Assessment Solutions Germany präsentiert hier, wie Recruiting-Prozesse attraktiv gestaltet werden können. Dieser Faktor wird im Bewerber:innenprozess immer wichtiger, um sich von der Konkurrenz abheben und Abbruchraten minimieren zu können.

Abschließend referiert Martin Wicke von reputativ zum Thema Reputation innerhalb der Employer-Branding-Strategie. Hier erfährst du, warum konstruktives Feedback wichtige Arbeitsplatzverbesserungen erheblich fördern können. Denn nicht nur authentisches, positives Mitarbeiter:innen-Feedback ist nützlich, um das eigene Unternehmen zu bewerben; auch Verbesserungsvorschläge sollten – statt übersehen – als Anreiz zur Optimierung angenommen werden. Worauf es zukünftig beim Employer Branding ankommt, erfährst du hier.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – HR 2022

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

9:40 – 10:10 Uhr: Smarter Content für mehr Bewerber: Wie aus Reichweite Recruiting-Erfolg wird

Norman Zander | Director Strategy – Talent Attraction | Raven51 AG

Norman Zander | Director Strategy – Talent Attraction | Raven51 AG

10:15 – 10:45 Uhr: Erfolgreiche Remote-Arbeit: Wie HR nach Corona erfolgreich bleibt

Ivana Baumann | Head of HR & Recruiting | HRworks

Ivana Baumann | Head of HR & Recruiting | HRworks

10:50 – 11:20 Uhr: KundenTalk: Digitalisierung der HR Abteilung – Herausforderungen gemeinsam bewältigen!

Anna Langhammer | Team Lead Quality Management | Personio

Anna Langhammer | Team Lead Quality Management | Personio

11:25 – 11:55 Uhr: Candidate Journey – Recruitingprozesse attraktiv gestalten

Larissa Karge | Solutions Expert | Aon's Assessment Solutions Germany

Larissa Karge | Solutions Expert | Aon’s Assessment Solutions Germany

12:00 – 12:15 Uhr: Steigerung der Reputation innerhalb der Employer Branding Strategie

Martin Wicke | Geschäftsführer Marketing & Vertrieb | reputativ

Martin Wicke | Geschäftsführer Marketing & Vertrieb | reputativ

12:15 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

