Herzstück der diesjährigen ProgrammatiCon ist der Conference Day am 12. September im Weitsicht Cobenzl in Wien. Das Publikum erwartet neben Keynotes und Best Practice Cases von Fachleuten auch Podiumsdiskussionen von Werbetreibenden und Kreativen sowie Deep Dives rund um Targeting & Attribution in der modernen Medienlandschaft sowie Privacy-First-Datenstrategien.

Die ProgrammatiCon ist die führende Fachkonferenz für datengetriebenes Marketing im deutschsprachigen Raum und wird bereits zum 9. Mal von der Digitalagentur e-dialog veranstaltet. Sie bietet Insights, Training und Networking für Marketing-Fachleute in Strategie und Umsetzung, für Führungskräfte ebenso wie für junge Talente.

In zwei Sälen gibt es Beiträge zu:

Mediaplanung neu gedacht

Digitale Kampagnen sind nicht mehr das, was sie mal waren. DSGVO, Cookie Blocking und KI verändern die Rahmenbedingungen für Online-Werbung gerade radikal. Zeit für eine neue Art, Mediaplanung zu denken.

Neue Medien, neue Formate

Datengetriebene Werbung ist heute vielfältiger denn je. Formate wie Digital Out of Home, Connected TV oder Programmatic Radio haben mehr Potenzial, als viele Werbetreibende ihnen zugestehen.

Ist Content noch König:in?

Je automatisierter Kampagnen ausgespielt werden, desto wichtiger wird das Sujet. Überzeugender Content, sowohl für die organische als auch die bezahlte Reichweite, entscheidet über den Erfolg.

Datenstrategie & Erfolgsmessung

Wenn Unternehmen immer weniger Daten von Dritten nutzen können, dann hilft nur eine Strategie für First Party Data. Dafür müssen technische, rechtliche und personelle Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Insights von Meta, Google, TikTok, adnomaly, Goldbach Media und Co.

Die Vortragenden der Konferenz sind internationale Vorreiter im Bereich Data Driven Advertising, darunter Unternehmen wie adnomaly, Commanders Act, Goldbach Media, Google, Meta, Teads, TikTok, Usercentrics, Virtual Minds und die veranstaltende Agentur e-dialog. Sie geben ihr Know-how, Best Practices und wertvolle Tipps für erfolgreiche Kampagnen, Werbemittel und Datenstrategien im Rahmen der ProgrammatiCon 2024 weiter.

Networking über den Dächern von Wien

Die ProgrammatiCon ist nicht nur ein Ort für den Wissensaustausch, sondern für die Vernetzung mit relevanten Personen der digitalen Szene. Im Anschluss an die inhaltlichen Inputs am Conference Day kann der Tag entspannt bei Drinks, Musik, Snacks und guten Gesprächen ausklingen. In der Galerie mit Dachterrasse des Weitblick Cobenzl findet abschließend ein Networking Event mit atemberaubendem Blick auf Wien im Licht des Sonnenuntergangs statt.

Tickets für Conference Day und Online Bootcamps

Im Vorfeld des Konferenztags in Wien haben Teilnehmende auch die Möglichkeit, Online-Bootcamps zu den Themen Programmatic Display, Paid Social, Google Ads, Google Analytics 4 und Future Readiness digitaler Kampagnen zu besuchen. Tickets können für einzelne Tage – Conference Day oder Online Bootcamps – oder als All In Pass für alle Sessions gebucht werden.