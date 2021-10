Data-Driven Marketing gewinnt an Relevanz: Die ProgrammatiCon liefert Know-how, Best Practices und Kontexte

In der digitalisierten Welt von heute gewinnt das Thema Data-Driven Marketing für werbetreibende Unternehmen zunehmend an Relevanz. Die ProgrammatiCon – veranstaltet von der Agentur e-dialog GmbH – verschreibt sich diesem Thema und ist das größte darauf fokussierte Fach-Event im deutschsprachigen Raum. Vom 4. bis zum 19. November geben internationale Expert:innen von Youtube, Facebook, Google, emetriq, Teads, OneTrust, Quantcast und Co. Einblicke in Strategien, Technologien, Konzepte und Perspektiven rund um datengetriebenes Marketing. Und du kannst ganz nach deinem Geschmack und deinen zeitlichen Präferenzen dabei sein.

Wir sind froh, dass wir die gut etablierte, mittlerweile 6. ProgrammatiCon wieder online durchführen können. Die Teilnehmer:innen, aber auch Partner:innen und Speaker schätzen das Format des Know-how-Transfers und Austauschs bei diesen wichtigen Themen. Die Digitalisierung hilft uns, auch remote die vielfältigen Inhalte nun einem noch größeren Publikum näher zu bringen,

erklärt Siegfried Stepke, Initiator der Konferenz und Gründer von e-dialog, dem Konferenzveranstalter. Die Konferenz selbst findet vom 8. bis zum 12. November statt. Schon ab dem 4. November kannst du aber bei diversen Bootcamps und Workshops dabei sein. Egal ob du dich für die Post-Cookie-Ära, Consent Management oder Best Practices für Social Media Ads und Storytelling interessierst. Unter www.programmaticon.net findest du Informationen zu deiner Registrierung und den Ticket-Optionen für Advertiser und Dienstleister:innen und zur Anmeldung zu exklusiven 1:1 Meetings mit den Partner:innen des Events. Außerdem kannst du dort das gesamte Programm studieren. Einen Auszug erhältst du schon hier:

Agenda 2021 – das Event im Überblick

Online Conference Week – die Fokusthemen der Konferenzwoche sind:

Creatives

Consent

Post Cookie

Data Strategy

Channel Strategy

Best Practice Cases

Machine Learning

und viele mehr

Speaker bei der ProgrammatiCon 2021, © e-dialog GmbH

Online Bootcamps und Workshops

Folgende intensive Praxis-Sessions werden angeboten:

4.11. – Data-Driven Business Strategy (e-dialog)

– Data-Driven Business Strategy (e-dialog) 5.11. – Facebook – Data-Driven Advertising Bootcamp (Facebook)

– Facebook – Data-Driven Advertising Bootcamp (Facebook) 15.11. – Data-Driven Social Media Ads (Facebook)

– Data-Driven Social Media Ads (Facebook) 16.11. – Dynamic Creatives (Google)

– Dynamic Creatives (Google) 17.11. – Data-Driven Campaigns mit DV360 (Google)

– Data-Driven Campaigns mit DV360 (Google) 18.11. – Consent Management (One Trust)

Sei dabei und sichere dir wertvolle Insights und Learnings, um dein datengetriebenes Marketing auf das nächste Level zu heben und zum Erfolgsfaktor zu machen.