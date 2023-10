Auf der DMEXCO 2023 wurden die diversen Vorteile von Huaweis Plattform für Mobile Advertising, Petal Ads, vorgestellt. Im Beitrag erfährst du, wie du von Petal Ads profitierst und in China aktiv werden könntest. Und du kannst die Insights von Huawei Revue passieren lassen. [Anzeige]

Die diesjährige DMEXCO war sehr ereignisreich für das Team von Petal Ads, Huaweis Plattform für Werbung auf mobilen Geräten. Werbetreibende konnten wertvolle Einblicke in die Gestaltung effektiver digitaler Kampagnen in der sich ständig verändernden digitalen Marketing-Landschaft gewinnen. Mit 800 Speakern aus aller Welt, 40.000 internationalen Fachbesucher:innen und 650 ausstellenden Unternehmen und Partner:innen zog die DMEXCO 2023 ein weltweites Publikum an. Der Austausch mit Branchenexpert:innen und Marketing-Fachleuten war eine aufschlussreiche Erfahrung für alle.

Zusammen mit führenden Akteur:innen der digitalen Wirtschaft veranstaltete Petal Ads eine Masterclass, die einen Einblick in Strategien zur Ansprache hochwertiger Zielgruppen auf dem chinesischen Markt oder chinesischer Verbraucher:innen auf internationalen Reisen bot. Am Stand von Petal Maps hatten Teilnehmende die Möglichkeit, aus erster Hand mehr über die verfügbaren Lösungen für Werbetreibende zu erfahren und an einer Podiumsdiskussion über die zielgerichtete Ansprache von hochwertigen Zielgruppen teilzunehmen. Jaime Gonzalo, VP Mobile Services Europe bei Huawei, sagte:

Die DMEXCO 2023 hat Menschen aus der ganzen Welt zusammengebracht, um sich über die neuesten Ideen und Trends im digitalen Geschäft auszutauschen. Dem Team von Petal Ads war es eine außerordentliche Freude, auf der DMEXCO seine beiden wichtigsten Tätigkeitsschwerpunkte vorstellen zu können: Markenwerber bei der Erstellung überzeugender digitaler Kampagnen zu unterstützen und ihnen gleichzeitig die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie wichtige internationale Zielgruppen, hauptsächlich aus China, erreichen können.

Tag 1: Petal Ads Masterclass

Unter der Leitung von Jaime Gonzalo wurde in der Petal Ads Masterclass hervorgehoben, wie wichtig es ist, qualitativ hochwertige Zielgruppen anzusprechen, anstatt auf das reine Nutzer:innenvolumen zu setzen. Bei der Masterclass wurde es deutlich: Unternehmen, die den Mut aufbrachten, erste Schritte auf dem enormes Potenzial bietenden chinesischen Markt zu machen, hatten Erfolg. Genannt wurden marktführende Unternehmen verschiedener Branchen, darunter Einzelhandel und Automobilindustrie, die in China erfolgreich neue Wege beschritten haben.

Gonzalo erklärte, dass Unternehmen, die auf dem chinesischen Markt Fuß fassen wollen, mit Petal Ads ein:e hilfreiche:r und verlässliche:r Partner:in zur Seite steht und sie damit den Schlüssel zum betriebsamen Chinageschäft in Händen halten. Huaweis Plattform für Werbung auf mobilen Geräten ist mit den Gegebenheiten des chinesischen Marktes sehr vertraut, verfügt über exklusiven Zugriff auf eine große Anzahl von wichtigen Nutzer:innengruppen in diesem demografischen Bereich und übt einen erheblichen Einfluss auf diesen Markt aus.

Laut den „YouGov Global Best Brand Rankings 2022“ steht Huawei in China an der Spitze der Beliebtheitsskala. Mit einem beeindruckenden Marktanteil von 47,4 Prozent im Segment der faltbaren Telefone und mehr als 115 Millionen Usern, die Geräte im Wert von je über 800 Euro verwenden, ist das Unternehmen eine ernstzunehmende Größe im Bereich der High-End Smartphones.

Als Teil von Huawei bietet Petal Ads den Partner:innenmarken über seine Werbeplattform exklusiven Zugang zu mehr als 500 Millionen aktiven Nutzer:innen jeden Monat in China. Darüber hinaus kommen Marken, die mit Hilfe von Petal Ads werben, in den Genuss eines Rundum-sorglos-Pakets. Von der sprachlichen über die visuelle Gestaltung bis hin zur Einrichtung steht dir Petal Ads mit einem engagierten Team in Europa jederzeit zuverlässig zur Seite. Es ist eine All-in-One-Lösung, mit deren Hilfe du diese breite Zielgruppe ansprechen kannst.

Tag 1: Podiumsdiskussion

An der von Peggy Anne Salz, einer Autorin von Forbes.com, moderierten Podiumsdiskussion nahmen zahlreiche Branchenexpert:innen teil. Die Teilnehmenden hörten Redebeiträge von Alessandro Schintu, Director of Ecosystem Development & Operations bei Huawei Petal Ads, Jan Heumüller, Managing Director bei Ogury, und Anna Keller, Marketing Director bei Bayer, die gemeinsam über die dynamischen Aspekte und Korrelationen von Wirtschaft und Kommunikation diskutierten.

Ihre Erkenntnisse fanden bei den Zuhörenden großen Anklang und unterstrichen, wie wichtig es ist, mit wichtigen Zielgruppen in Kontakt zu treten. In der Diskussion wurde erörtert, wie wichtige User-Gruppen identifiziert und angesprochen werden können, wobei betont wurde, dass die Verwendung von Daten aus eigenen Quellen entscheidend für eine besonders feine Segmentierung ist. Die Diskussion, die vom umfassenden Branchenwissen der Teilnehmenden bereichert wurde, bot all jenen Orientierung, die eine hervorragende Zielgruppenbindung erreichen und aufrechterhalten wollen. Es war ein aufschlussreiches Gespräch, das die Herangehensweise vieler an Strategien zur Zielgruppenbindung verändert hat.

Beide Tage: Der Petal Ads-Stand

Der Stand von Petal Ads befand sich in der belebten internationalen Halle, direkt neben anderen wichtigen Werbeplattformen der Branche, und war stets gut besucht. Unser Team aus erfahrenen Expert:innen sprach mit Hunderten von Werbetreibenden, Agenturen und Netzwerken. Bei diesen Gesprächen ergaben sich tiefe Einblicke in Branding- und App-Kampagnen sowie in Strategien für die Expansion im Ausland.

Vor Ort konnten die BesucherInnen auch einige der innovativsten Geräte von Huawei in Augenschein nehmen, darunter das HUAWEI P60 Pro, das HUAWEI Mate X3 und das HUAWEI MatePad 11,5″. Das Petal Ads Team konnte auch von eigenen Erfolgen und Errungenschaften berichten, darunter Kooperationen mit internationalen Top-Marken aus verschiedenen Branchen, und unterstrich damit sein Engagement bei der Bereitstellung von effektiven, wegweisenden Ressourcen und Lösungen für Unternehmen. Es handelte sich um eine Zurschaustellung von Innovation und Zusammenarbeit, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Zufriedenheit mit Petal Ads – eine echte Kooperation

Sowohl Simone Renna, Marketing and Partnerships Manager bei Mediaset, als auch Johan Othelius, CEO bei Squid, äußerten sich positiv über ihre Kooperation mit Petal Ads.

Simone Renna sagte:

Es war eine echte Partnerschaft zwischen den Unternehmen, denn es ging nicht nur um die Investition in Werbung, sondern auch um eine umfassende Strategieentwicklung. Wir haben wirklich die bestmöglichen Partner gefunden und haben alle unsere Ziele erreicht, so dass wir sehr zufrieden sind.

Johan Othelius wiederum berichtete:

Die hervorragende Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Erreichung unserer Ziele durch das Team haben es uns ermöglicht, uns auf unsere Kernaufgaben zu konzentrieren und uns auf Innovation und die kontinuierliche Verbesserung unseres Produkts zu konzentrieren.

Petal Ads auf der DMEXCO

Die DMEXCO 2023 hat bleibenden Eindruck hinterlassen und ihre Position als führende Veranstaltung für die digitale Industrie und als digitaler Hotspot in Europa gestärkt. Die Veranstaltung, an der zahlreiche Besucher:innen aus aller Welt teilnahmen und die Gelegenheit zum ausgiebigen Networking bot, erwies sich als unverzichtbares Ereignis.

Auf der Veranstaltung konnte Petal Ads sein stetiges Wachstum ab 2020 zur Schau stellen, das es Werbetreibenden, Marketing-Expert:innen und Publishern ermöglicht, ihr Geschäft zu erweitern und ein größeres Publikum anzusprechen. Die Plattform konnte ihr Werbenetzwerk um das Neunfache vergrößern und erreicht weltweit über 730 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen in 170 Ländern.

Wenn du die Veranstaltung verpasst haben solltest, kannst du dir die Petal Ads Masterclass, die von Jaime Gonzalo geleitet wurde.