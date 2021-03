Du nutzt schon Hybrides Partner Marketing oder fragst dich, ob und wie du es für dein Business verwenden kannst? Dann melde dich jetzt kostenlos beim Partner Marketing Summit an und bekomme Antworten auf deine Fragen! [Anzeige]

Was tut man, wenn man keine Konferenz zu einem bestimmten Thema findet? Man stellt eine eigene auf die Beine. Genau das hat Ingenious Technologies mit dem Partner Marketing Summit gemacht. Da in anderen bestehenden Konferenzen der Fokus auf das Partnerschaftliche fehlte, startet online am 15. April 2021 der erste Partner Marketing Summit und gibt Raum für Insights, Trends und Meinungen von führenden Expert:innen der Branche.

Direkt zum Download

Der „Partner Marketing Summit – Neue Perspektiven im Partner Marketing“ stellt, wie der Name schon sagt, Partner in den Vordergrund. Aktuelle Themen und Trends der Marketing-Bbranche werden in spannenden Vorträgen betrachtet. Zudem bietet das Event die Möglichkeit, neue potentielle Partner miteinander zu vernetzen und dabei von Synergieeffekten zu profitieren. Nach Vorträgen von Ingenious Technologies, Blue Summit Media GmbH, AdPolice und Tchibo GmbH folgt ein Expert:innen-Panel, in dem die Blickwinkel und Meinungen aus verschiedenen Branchen vorgestellt werden.

Abwechslungsreiche Agenda mit Strategietipps und Expert:innenwissen

09:30 – 09:40 Uhr: Begrüßung

09:40 – 10:20 Uhr: Hybrides Partner Marketing

10:20 – 11:00 Uhr: Mit 10 Fragen zur passenden Private Network Lösung

11:00 – 11:40 Uhr: Wie Tchibo den Schritt zum hybriden Affiliate Marketing vollzogen hat

11:40 – 12:20 Uhr: Coupon Publishers – Curse or Blessing? [englischer Vortrag]

12:20 – 13:20 Uhr: Panel-Diskussion

Besonders das Hybride Partner Marketing soll bei dem Summit im Fokus stehen. Flexible Modelle, von denen alle Parteien profitieren, sind auch im Partner Marketing stark nachgefragt. Kein Wunder, dass Hybrides Partner Marketing in 2021 ein großes Thema ist. Teilnehmer:innen erhalten in dem kostenlosen Online Event spannende Insights und vor allem einen unbezahlbaren Wissensvorsprung sowie interessante Anregungen für das eigene Marketing.

Melde dich jetzt kostenlos für den Partner Marketing Summit am 15. April an!