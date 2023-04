Es ist wieder so weit – das OMR Festival 2023 öffnet am 9. und 10. Mai die Türen und lädt zu zwei Tagen voller Inspiration, Innovation und Austausch ein. Spannende Expo-Stände, hunderte Masterclasses und Side Events sowie Star Speaker wie Serena Williams, Ronnie Fieg, Luisa Neubauer und Pamela Reif machen das Event zu etwas ganz Besonderem. Sichere dir jetzt dein Ticket! [Anzeige]

Das OMR Festival ist zurück und lädt Mitte Mai abermals zu zwei Tagen vollem Programm in den Messehallen Hamburg ein. Mit mehr als 70.000 erwarteten Besucherinnen, über 1.000 Aussteller:innen und Partner:innen sowie sieben Bühnen mit insgesamt über 800 Speakern ist das OMR Festival das größte Event für digitales Marketing in Europa – und damit eine Veranstaltung, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Die Besucher:innen dürfen sich beim OMR Festival 2023 auf internationale Größen wie die Investorin und ehemalige Tennisspielerin Serena Williams, den Musik-Unternehmer Scooter Braun sowie die Fashion-Legende Ronnie Fieg freuen. Auch die Aktivistin und Publizistin Luisa Neubauer und die Fitness-Influencerin Pamela Reif werden beim OMR Festival 2023 auf der Bühne stehen. Das willst du nicht verpassen? Dann melde dich direkt an und sei bei einem der wichtigsten Marketing Events des Jahres dabei.

Diese Star Speaker machen das Event zum absoluten Highlight

Auch in diesem Jahr können sich die Besucher:innen auf zahlreiche Star Speaker aus aller Welt freuen. Serena Williams wird auf dem OMR Festival 2023 über ihre Erfahrungen als Venture Capitalist sprechen. Auch der Musik-Unternehmer Scooter Braun, welcher unter anderem als Manager für Justin Bieber und Ariana Grande tätig ist, sowie der Modedesigner und Kith-Gründer Ronnie Fieg werden ihre Expertise und Erfahrungen teilen. Darüber hinaus kannst du dich auf zahlreiche Insights zum Thema der Stunde – Künstliche Intelligenz – freuen, unter anderem von Google sowie dem Autor Sascha Lobo. Wie man mit Entertainment Marketing (nicht nur) die Herzen der Gen Z gewinnt, verrät dir Zaria Parvez von Duolingo.

Die Konferenz und die riesige Expo mit den aufregend gestalteten Ständen der Aussteller:innen, darunter große (Tech-)Unternehmen wie Meta, Google, Adobe, Vodafone und Audi sowie zahlreiche Marketing-Unternehmen, die du aus deinem Alltag kennst, sorgen für ein ausgewogenes Zwei-Tages-Programm, welches du individuell gestalten kannst.

Ashton Kutcher beim OMR Festival 2022, © Julian Huke

240 Masterclasses und über 100 Side Events

Das OMR Festival bietet noch viel mehr als nur eine Expo und beeindruckende Speaker. Mit einem umfassenden Inhaltspaket aus 240 Masterclasses, über 300 Guided Tours und mehr als 100 Side Events wird auch in diesem Jahr keine Langeweile aufkommen. Dabei sind alle Themenbereiche rund um digitales Marketing und Technologie vertreten, von SEO und Social Media über E-Commerce bis hin zu Künstliche Intelligenz und Virtual Reality. Neben den Stars auf der Conference Stage kannst du dich unter anderem auf Vorträge dieser Top Speaker auf den anderen Bühnen freuen:

Red Stage : Hanno Renner (Personio), Daniel Krauss (Flix), Jeremy Fragrance (Influencer, fragrance.one), Carmen Kroll (Influencerin, @carmushka auf Instagram) und Lindsey Lionheart O’Brien (Mozilla)

: Hanno Renner (Personio), Daniel Krauss (Flix), Jeremy Fragrance (Influencer, fragrance.one), Carmen Kroll (Influencerin, @carmushka auf Instagram) und Lindsey Lionheart O’Brien (Mozilla) Blue Stage : Malik Ducard (Pinterest), Nadine Breaty (Influencerin, @nadine.breaty auf Instagram), Maraike Schulz (HelloFresh) und Lisa-Marie Schiffner (Influencerin, @lisamarie_schiffner)

: Malik Ducard (Pinterest), Nadine Breaty (Influencerin, @nadine.breaty auf Instagram), Maraike Schulz (HelloFresh) und Lisa-Marie Schiffner (Influencerin, @lisamarie_schiffner) Yellow Stage: Ann-Katrin Schmitz (Baby got Business), Frank Thelen (Tech-Investor), Jason Modemann (Mawave) und Tarek Müller (About You)

Neben dem inhaltlichen Programm wartet auch ein vielfältiges musikalisches Programm auf die Besucher:innen. Auf der Bühne werden unter anderem Macklemore, Badmómzjay, K.I.Z, Jan Delay, Domiziana und Stella Bossi stehen. Neben dem Haupt-Event kannst du dich für über 100 Side Events in ganz Hamburg anmelden.

Das OMR Festival ist zurück, © OMR

Tickets für das OMR Festival 2023 jetzt sichern!

Das OMR Festival 2023 ist das Event für alle, die sich für digitales Marketing und Technologie interessieren und auf der Suche nach neuen Inspirationen und Kontakten sind. Mit einer Vielzahl an Möglichkeiten zum Netzwerken, Lernen und Entdecken ist das OMR Festival ein absolutes Muss für alle, die in der digitalen Welt erfolgreich sein wollen. Also sichere dir jetzt dein Ticket und sei dabei beim größten Event für digitales Marketing in Europa!

Wenn du weitere Informationen zum Programm, den Speakern, Aussteller:innen, Side Events, der Location oder dem Ablauf des Festivals insgesamt benötigst, findest du alle relevanten Informationen auf der OMR Website.

OnlineMarketing.de ist Medienpartner:in des OMR Festivals.