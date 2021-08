Du möchtest deinen Website-Auftritt verbessern? Dann bist du bei uns genau richtig. Beim Digital Bash EXTREME erhältst du praxisnahe Tipps zu allen Aspekten einer idealen Website.

Eine eigene Website bedeutet jede Menge Arbeit. Schließlich muss sie sowohl den Suchmaschinen als auch den Usern gefallen. Dabei lauern Stolperfallen wie eine zu lange Ladezeit, eine unübersichtliche Navigation oder auch die Hülle und Fülle an Konkurrenzseiten. All diese Faktoren führen dazu, dass User, die sich eigentlich auf deiner Seite aufhalten sollen, schnell abspringen oder diese gar nicht erst anklicken. Du möchtest dir einen Überblick über alle Anforderungen an eine zeitgemäße Website verschaffen und deine Seite in einen Sales Drivers verwandeln? Dann bietet der Digital Bash EXTREME – Mehr Herz für die eigenen Website genau das richtige Programm für dich!

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Am 31. August ab 9 Uhr führt unser Experte Patrick Klingberg dich durch den Vormittag, teilt praktische Tipps und stellt kostenlose Tools vor. Du kannst von überall aus teilnehmen – egal, ob aus dem Home Office, dem Büro oder vom Balkon aus. Melde dich jetzt an und sichere dir dein Ticket für den Digital Bash EXTREME – Mehr Herz für die eigene Website sowie die Aufzeichnungen der Vorträge.

Das Programm: Insights, Tipps und Website-Analyse

Nach einer Begrüßung von Marc Stahlmann, CEO und CO-Founder von OnlineMarketing.de, startet Patrick Klingberg in den Vormittag. Anhand von Best und Worst Cases zeigt er zunächst den Status quo des Marketings. Hier kannst du einige Learnings mitnehmen und entscheiden, was bei deinem Online Marketing auf keinen Fall fehlen darf. Des Weiteren stellt er in diesem Part 1 des Events vor, wie die aktuelle Verteilung der Mediennutzung in Deutschland aussieht. Hierbei klärt er, welche Medien für dein Unternehmen relevant sind. Mit einigen Insider-Tipps schließt er den ersten Teil ab. Es geht um Driver der Digitalisierung und aktuelle Trends.

Nach einer kurzen Pause geht es mit Part 2 weiter und Patrick steigt mit Must-haves für deine Landingpage ein. Dazu gehören schnelle Ladezeiten, ein responsives Design, eine klare Seitenstruktur und noch einige mehr. Weiterführend geht es darum, welche Aspekte Websites heutzutage unbedingt erfüllen müssen. Kannst du die Checkliste abhaken? Zum Abschluss des zweiten Teils wird es praktisch: Es geht um Benutzer:innenführung, Usability und User Experience.

Anschließend hält die Rechtsanwältin Marlene Schreiber einen Vortrag zum Thema Online-Recht. Sie klärt, was aktuell gilt und was in Zukunft zu beachten sein wird, wenn du deine Website rechtssicher gestalten möchtest.

Danach geht es über in Part 3, den wieder Patrick moderiert. Er gibt Tipps für zeitgemäßen (und zukunftsfähigen) Content, erklärt, was es mit Bilder-SEO auf sich hat und worauf es beim Einbinden von Videos ankommt, wenn du mit diesen gute Rankings erzielen möchtest. Im letzten Abschnitt geht es um Linkmanagement von internen und externen Verlinkungen. Zu guter Letzt werden in der Siteclinic live die Websites der Teilnehmer:innen analysiert, die im Vorfeld eingereicht wurden.

Zum Abschluss gibt es wie immer die Möglichkeit Fragen zu stellen. Als besonderes Schmankerl erhalten alle Teilnehmer:innen dieses Mal nicht nur die Aufzeichnung aller Vorträge, sondern außerdem noch den Bonusvortrag „9 Tools, die Dein Leben… oder zumindest Deine Website verändern“.

Die Agenda

9:00 – 9:05 Uhr: Begrüßung und Intro

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH Part 1: 9:05 – 10:05 Uhr:

Ist- vs. Soll-Status im Marketing 2022

ZDF: Aktuelle Zahlen, Daten, Fakten der Mediennutzung in Deutschland

Treiber der Digitalisierung: aktuelle Trends

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt 10:05 – 10:10 Uhr: Pause

Part 2: 10:10 – 11:10 Uhr:

Must-haves: Das sollte Deine Landingpage können

Die Schablone für einen perfekten Webauftritt

Mehr Liebe für User: Benutzerführung, Usability & User Experience

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt 11:10 – 11:15 Uhr: Pause

11:15 – 11:45 Uhr: Website und Onlinerecht: rechtssichere Website, was gilt es hier aktuell und in Zukunft zu beachten

Marlene Schreiber | Rechtsanwältin | HÄRTING Rechtsanwälte

Marlene Schreiber | Rechtsanwältin | HÄRTING Rechtsanwälte Part 3: 11:45 – 12:30 Uhr:

Tipps für zeitgemäßen und zukunftsfähigen Content

Bildoptimierung: Google sieht etwas, was Du nicht siehst

Videos einbetten: So erzielst Du mit Videos gute Rankings für Deine Website

Linkmanagement: Wie Du interne und externe Verlinkungen effizient setzt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt 12:30 – 13:00 Uhr: Die Siteclinic

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt Ab 13 Uhr: Fragen & Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Website Performance mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash EXTREME – Mehr Herz für die eigene Website von OnlineMarketing.de.